Irina Rimes a cântat pe străzi, în Belgia: ”Am plecat cu soțul meu, doar cu bani de drum dus.” Ce i s-a întâmplat în Frankfurt

Irina Rimes, jurat la ”Vocea României”, a povestit în cadrul premierei show-ului că a cântat pe străzi, în Belgia. Ce i s-a întâmplat în Frankfurt ?

Irina Rimes a dezvăluit câteva detalii despre fostul său mariaj în cadrul show-ului ”Vocea României”, fiind năpădită de amintiri din pricina poveștii concurentei Luiza Constantin Artista a decis la o vârstă fragedă să își unească destinul alături de Andi Bănică, un tânăr și el pe atunci. Cei doi au devenit cunoscuți prima dată în Republica Moldova, după ce au participat la un concurs de talente.

După câțiva ani au hotărât să se mute în București pentru a face muzică, pasiunea principală a cuplului. Se spune că Irina Rimes a fost înșelată, dar și despre ea se aude că ar fi avut un iubit, un solist din Moldova. În puținele interviuri pe care le-a acordat despre iubirile sale, cântăreața a atins și subiectul Andi. Într-un interviu la Europa FM, Irina Rimes a declarat că Andi este marea sa dragoste.

„Prima mea dragoste a fost și cea mai importantă. Am mai ieșit, dar nu am avut multe relații. Eu am scris când eram mică și am început să scriu când eram în eram în România. Eu și Andi, el a fost cel pe care l-am iubit mult. Cu care m-am și căsătorit la vârsta de 22 de ani. Atunci era totul foarte clar. Mi-a fost foarte greu să mă acomodez în București. Între mine și Andi nu știu ce nu a mai mers. Uneori te îndrăgostești de un om rău și îți place. Îmi lipsesc lucrurile bărbătești din viața mea”, a declarat Irina Rimes.

În seara de vineri, 6 septembrie, Irina a povestit tuturor că a trăit o experiență de care își amintește și astăzi cu drag. Artista a plecat ”în lume” cu soțul ei, numai cu bani de dus în buzunare.

”Înainte să apară totul, mi-am aminti că eu și soțul meu am plecat în Belgia. Am luat pălăria și am plecat cu 10 euro. Stăteam ca proștii pe scaun și așteptam în Frakfurt. Am ajuns și am cântat pe stradă cum spui tu. Am prețuit acel moment. Mă identific cu tine”, a povestit juratul.