Motivul pentru decoraţiunile şi dulciurile de Crăciun au apărut în magazine din octombrie. Tactica retailerilor funcţionează perfect

În fiecare an, se pare că magazinele pun decorațiuni de sărbători și cântă colinde de Crăciun din ce în ce mai devreme. Ambianța este menită să răspândească veselie și să le reamintească consumatorilor că este timpul să facă cumpărături serioase. Dar, pentru cei care nu știu, există și motivul pentru decoraţiunile şi dulciurile de Crăciun au apărut în magazine din octombrie, air tactica retailerilor funcţionează perfect și se oglindește în numărul mare de vânzări, de la an, la an.

Decoraţiunile şi dulciurile de Crăciun, doar o practică de marketing?

Această manifestare aproape omniprezentă a veseliei de sezon coincide cu cea mai aglomerată și mai importantă perioadă a anului pentru magazine.

Este, de asemenea, o perioadă în care consumatorii sunt predispuși să fie nervoși din cauza aglomerației, dezamăgiți dacă un comerciant nu are un articol în stoc sau de-a dreptul iritați dacă un vânzător face o greșeală.

Și, deși se știe de mult timp că magazinele de vânzare cu amănuntul pot stabili o ambianță pentru a atrage, de exemplu, dorința consumatorilor, de exemplu, prin difuzarea de muzică clasică sau prin publicitate pentru articole de lux, cercetările comerciale au ignorat în mare măsură rolul decorului de sărbători.

Un nou studiu încearcă să rectifice acest lucru, întrebându-se ce impact au de fapt toate sclipiciurile și ghirlandele asupra stării de spirit a cumpărătorilor. Ajută oare la calmarea consumatorilor și la îmbunătățirea atitudinii lor față de vânzători? Sau ar putea avea un efect opus?

Răspunsul, conform cercetării, este că are un pic din ambele. Autorii studiului au descoperit că răspunsurile specifice provocate de decor depind de o serie de factori, inclusiv dacă consumatorii au sau nu un trecut religios și dacă au avut ei înșiși o experiență dezamăgitoare în domeniul comerțului cu amănuntul sau dacă au fost martori la un eveniment de acest gen care a avut loc cu altcineva.

Care este motivul pentru decoraţiunile şi dulciurile de Crăciun au apărut în magazine din octombrie

Autorii studiului spun că au luat în considerare doar impactul imaginilor de Crăciun, atât cele religioase, cât și cele laice, subliniind că este cel mai familiar și mai răspândit tip de iconografie de sărbătoare care poate fi analizat.

Deși există o tendință generală de secularizare în țările occidentale, un studiu al Pew Research Center din 2015 a constatat că 85,6% dintre clienții marilor magazineă au fost crescuți într-o familie creștină, indiferent de ce cult religios ar fi vorba, ceea ce înseamnă că imaginile de Crăciun, chiar și într-un cadru comercial, ar trebui să rezoneze cu majoritatea oamenilor, chiar dacă nu practică această religie.

Pe parcursul a șapte experimente cu aproximativ 2.000 de participanți selectați aleatoriu, autorii au descoperit că prezența simbolurilor asociate cu Crăciunul tindea să îi facă pe oamenii cu un trecut religios să se simtă mai iertători față de vânzătorii care au făcut o greșeală sau care i-au dezamăgit în mod direct în timpul unei tranzacții.

În același timp, autorii studiului avertizează că încorporarea simbolurilor religioase specifice în mediul de vânzare cu amănuntul nu este un panaceu pentru reacțiile negative ale consumatorilor, chiar și în rândul cumpărătorilor cu origini religioase.

Tactica retailerilor de marketing funcţionează perfect

De fapt, efectele negative ale faptului de a vedea un alt client tratat necorespunzător au persistat mult timp după întâlnirea de serviciu în sine: Cumpărătorii nemulțumiți au fost mai predispuși să răspândească un cuvânt negativ din gură în gură sau să se orienteze către magazine concurente după astfel de circumstanțe.

„Această perspectivă sugerează că managerii ar trebui să abordeze cu prudență orice decizie privind încorporarea simbolurilor asociate cu sărbătorile religioase în peisajul serviciilor”, scriu autorii.

Pe de altă parte, deși nu am vrea să credem asta, motivul pentru decoraţiunile şi dulciurile de Crăciun au apărut în magazine din octombrie ține și de planul de marketing al fiecărui retaileri, în acest mod reușind, sau sperând, să-și atragă și mai mulți clienți în perioada premergătoare Sărbătorilor de iarnă, iar un început a fost chiar Halloween-ul, care a adus în buzunarele comercianților sume frumușele.

Bineînțeles, cea mai bună modalitate de a păstra cumpărătorii mulțumiți este un serviciu de asistență pentru clienți, și campani de marketing bine făcute și promoții exact la acele produse care sunt cele mai căutate în această perioadă.

Concluzie

Un pic de strălucire de sărbători poate face sezonul luminos și poate chiar ajuta cumpărătorii să fie mai iertători cu angajații în anumite situații, dar nu poate înlocui o interacțiune ușoară și pozitivă între consumator și angajat. Dar, poate atrage o anume parte a clientelei și-și pot majora veniturile și profiturile.