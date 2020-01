Motivul pentru care soții Ceaușescu au fost dezgropați. Ce se întâmplă azi la mormântul lor

În 201, la mai bine de 20 de ani de la momentul revoluției decembriste, Mircea Oprean, ginerele lui Nicolae Ceauşescu, cerea autorităților deshumarea soților Ceaușescu. Erau înhumați în Cimitirul ”Ghencea”.

Mircea Oprean declara la momentul respectiv că cele două trupuri fuseseră aşezate pe rumeguş. Oprean spunea că după ce a văzut cele două cadavre înclina să creadă că cei doi au fost într-adevăr îngropaţi acolo, dar că numai testele ADN puteau confirma acest lucru. El a povestit la un moment dat că a văzut căciula, platonul şi pantalonii găuriţi de gloanţe ale lui Nicolae Ceauşescu.

S-au cerut testele ADN pentru confirmare, astfel că specialştii IML au prelevat probe pentru a stabili dacă cei doi au fost într-adevăr îngropaţi la Ghencea. Testele ADN au durat şase luni, în condițiile în care solul în care au stat sicriele a avut un grad mare de umiditate.

”Calitatea ADN depinde foarte mult de solul în care a fost înhumat. ADN-ul nu mai poate fi citit. El există în oase, dar nu mai poate fi citit. Ca o carte pe care o laşi prea mult în apă. E un proces foarte complicat. În momentul în care ai extras ADN-ul durează foarte puţin.

Procedura laborioasă, care trebuie repetată din mai multe eşantioane de os, poate să dureze şi câteva luni de zile. Am avut un caz la care am lucrat şase luni, după care am trimis eşantioanele osoase în Austria şi cei de acolo au lucrat şi ei aproximativ şase luni? a declarat Dan Dermengiu, directorul INML.