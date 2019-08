Motivul pentru care Simona Halep s-a retras din turneul de la Toronto. A ținut să se afle de la ea!

Simona Halep a decis să se retragă din turneul de la Toronto, după primul set al meciului pe care l-a avut cu jucătoarea cehă de tenis Marie Bouzkova. Sportiva a făcut primele declarații pe seama acestui subiect, din care reiese că motivele ei sunt bine întemeiate.

De ce a renunțat Simona Halep la turneul de la Toronto

Simona Halep a vorbit despre motivul care a împins-o să renunțe la turneul de la Toronto. Problemele medicale pe care le are la tendonul de la piciorul stâng stă la baza deciziei de a părăsi competiția, după doar un set în meciul din sferturile de finală de la Rogers Cup.

Sportiva a luat această hotărâre după ce s-a consultat cu staff-ul său și este de părere că este varianta cea mai bună în situația dată.

„Da, am aceste dureri din primul meci, suprafața este destul de dură. Am venit după o pauză, am avut dureri mari astăzi, de aia am decis să mă retrag.

Cred că fost o decizie ințeleaptă, nu avea rost să forțez, un set a fost bun ca sa văd că simt bine jocul„, a declarat Simona Halep, după meci, potrivit digisport.ro.

Ce mesaj le-a transmis Simona Halep fanilor

Prin intermediul contului său de Twitter, Simona Halep a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care i-au fost și îi sunt alături.

„În mod cert, nu așa îmi doream să plec de la Rogers Cup, dar sunt bucuroasă pentru săptămâna minunată pe care am avut-o aici și vreau să le mulțumesc incredibililor fani de la Toronto – v-am auzit în seara asta!”, este postarea făcută de Simona Halep pe rețeau de socializare.

Sportiva a luat decizia de a se retrage din turneu, după ce a resimțit problemele la picior, în urma primului set din partida cu Marie Bouzkova.

Referitor la turneul de la Cincinnati, Simona Halep a declarat că nu știe încă dacă va participa, totul depinde de felul în care decurge recuperarea medicală.