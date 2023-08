Motivul pentru care Roxana Vancea nu își lasă copiii să aibă acces la tehnologie! Unde îşi petrec vara Milan și Zian: „Aşa am crescut şi noi” EXCLUSIV

După concediul binemeritat din Dubai, Roxana Vancea, alături de băiețelul ei și al lui Dragoș Paiu, dar și fiul acestuia dintr-o altă relație, au plecat la țară. Bruneta a ales să locuiască departe de București, în Târgu-Jiu, la părinții ei, așa cum obișnuiește în fiecare vară.

Dragoș Paiu vine doar în weekend, având clienți la sală în timpul săptămânii. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta ne-a oferit decalarații și ne-a spus cum își petrece timpul cu cei mici la bunici, dar și dacă le este dor de mediul urban.

Roxana Vancea își dorește ca Milan și Zian să aibă o copilărie frumoasă, la țară, alături de bunici, departe de mediul urban. Vedeta consideră că într-o lume plină de tehnologie, aerul curat și activitățile la țară sunt mult mai necesare.

Astfel, vedeta alege să își petreacă timpul alături de copii și să profite din plin de această perioadă.

“De la începutul verii sunt aici. În general, vin la părinții mei vara, pentru că este zonă de munte și este mult mai răcoare aici. Nu este caniculă, ca în București.

Vin foarte des cu copiii aici, am stat toată vara aproape. Toată lumea le face toate poftele. Nu am avut când să ne plictisim. Am fost plecați prin zonă, prin Vâlcea, prin Sibiu, am încercat să facem tot felul de activități. Așa am crescut și noi, așa vrem să crească și ei”, a declarat Roxana Vancea, în exclusivitate pentru Playtech Știri.