Motivul pentru care Raed Arafat nu are o soție. De ce nu s-a căsătorit până acum

Raed Arafat este secretarul de stat în Ministerul Afacerilor de Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), dar și o figură extrem de mediatizată și importantă în aceste momente de criză pentru România. Este o persoană dedicată muncii sale și mereu prezentă în toate problemele statului care au avut legătură directă cu el.

Adevărul despre viața personală a lui Raed Arafat

Poate mulți români se întreabă cum se poate ca un singur om să se poate ocupa de atât de multe lucruri și poate avea atâtea responsabilități, dar și când mai are timp de el și de familia sa.

Fiind invitat în urmă cu ceva timp la o emisiune televizată, Raed Arafat a avut pare de mai multe întrebări, printer care și unele de natură personală. Printre acestea, a existat și o întrebare delicată un bărbat de succes, și anume de ce nu s-a căsătorit până acum.

Fără a sta prea mult pe gânduri, Raed Arafat a răspuns franc și la obiect, un răspuns cât se poate de pertinent: ”Sunt o mie de răspunsuri care se pot da, dar uite așa, simplu: pentru că era imposibil să combin lucrul pe care eu l-am făcut ani de zile cu o viață personală care să fie dedicată unei familii. Nu poți să ai familie și să ai în același timp o muncă în care ești implicat 24 din 24, la maxim. Asta e părerea mea, plus că nu s-a întâmplat. La noi în familie, tatăl meu a fost însurat la 47-48 de ani. Suntem doi frați și o soră. Fratele a fost subinginer, iar sora este medic. Eu am mers după pasiune, după muncă și după dedicare totală la această activitate. Un concediu adevărat am avut ultima dată în 2004”