Motivul pentru care Prințul William nu a fost lângă Kate când a anunțat că are cancer. Adevărul despre căsnicia lor

Kate Middleton a anunțat că are cancer, dar un detaliu a atras atenția tuturor. Din videoclipul postat lipsește cu desăvârșire Prințul William, care nu a avut nici măcar o reacție după vestea tragică. Ce relație este, de fapt, între cei doi.

Cum stau lucrurile între Prințul William și Kate

În urmă cu două zile, Kate Middleton a dezvăluit public diagnosticul pe care l-a primit de la medici. Prințesa de Wales a fost diagnosticată cu cancer și este în prezent sub chimioterapie, dar oamenii se întreabă acum de ce nu a dat niciun semn Prințul William.

Acesta nu a apărut în videoclipul soției sale și nu a făcut nicio declarație despre acest subiect. Presa străină spune, însă, că lucrurile între ei nu ar fi tocmai roz, deși Prințesa are nevoie de liniște și sprijin în această perioadă grea.

Când Kate Middleton a dezvăluit că are cancer, se pare că Prințul William nu i-ar fi fost alături. În plus, căsnicia lor nu ar fi atât de „roz” precum pare în public, ci lucrurile ar sta exact cum nimeni nu se așteaptă.

În ciuda faptului că vorbesc frumos unul de celălalt în public și își exprimă afecțiunea, lucrurile la palat ar fi complet diferite și nu ar fi totul „lapte și miere”. O care foarte celebră, „Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family”, vorbește despre diferențele dintre cei doi, ușor de remarcat de cei care stau în compania lor.

În anumite pasaje ale cărții sale, autorul regal Tom Quinn explică că mariajul lui Kate Middleton cu Prințul William nu a fost întotdeauna pe calea cea bună. Autorul afirmă că există discuții, certuri și neînțelegeri între ei, din motive uneori banale.

De altfel, au porecle și „aruncă unul în celălalt” cu tot felul de săgeți. Uneori, William o strigă pe soția lui „Babe”, „Babykins” și „Ducesa Doolittle”, apelative de care nu este mereu încântată.

„Cineva de la palat mi-a povestit despre poreclele pe care le au unul pentru celălalt. Dar nu totul este frumos. Au certuri groaznice în care aruncă unul în celălalt cu lucruri. Kate ar putea părea o persoană foarte calmă și William la fel. Dar nu întotdeauna sunt așa. Stresul lor este datorat de faptul că sunt în permanență înconjurați de ajutoarele de la palat. Este ca un roman de Jane Austen”, a spus Tom Quinn.

Ce spun experții în limbaj

Judi James, o expertă în limbaj, a examinat cu atenție clipul în care Kate a dezvăluit că are cancer și a făcut o serie de observații intrigante. Acesta a susținut că prințesa de Wales și-a exprimat sincer emoțiile cu privire la diagnosticul șocant de cancer în mesajul său video și a fost un act de curaj.

Specialistul spune că ar fi greu pentru orice soț să știe că femeia de lângă el trece prin așa ceva și ar trebui să o susțină pe aceasta pe deplin în acest proces de vindecare greu. Consideră că Prințesa de Wales este de-a dreptul o eroină, care a dovedit că este curajoasă și demnă de titlul de regină.

„Este aproape imposibil să privești acest spectacol solo curajos al lui Kate fără să plângi. Stând palidă, destul de trasă, dar totuși elegantă și destul de frumoasă, Kate a dat dovadă de un curaj uriaș. Ce soț și-ar dori vreodată să-și vadă soția înregistrând un astfel de mesaj stând singură, mai ales că apoi trebuie să ceară intimitate pentru a i se permite să se vindece? Dar faptul că Kate a făcut-o sugerează putere și voință din partea viitoarei regine.”, spune expertul.

Expertul spune că prințesa nu este tocmai în cea mai bună formă. Gesturile sale, liniștea excesivă și culoarea palidă pe care le-a observat ar spune mai multe despre starea ei de sănătate decât o face orice discurs.