Motivul pentru care Pavel Bartoș a ţinut să îl plătească pe Smiley pentru rolul din „Ramon”. Cei doi sunt prieteni buni de ani de zile

Dincolo de micul ecran, unde românii i-au văzut de atâția ani împreună, Pavel Bartoș și Smiley au o prietenie durabilă și de admirat. Poate de aici și ceea ce a decis actorul să facă, după finalizarea primului lung-metraj produs de el, „Ramon”, care va vedea lumina rampei pe 3 februarie 2023. Într-un dialog cu Ego.ro, fanii au putut afla care a fost motivul pentru care Pavel Bartoș a ţinut să îl plătească pe Smiley pentru rolul din „Ramon”.

Odată cu lansarea unuia dintre cele mai longevive show-uri de talente și în România, „Românii au Talent”, apărea pe micul ecran cuplul Pavel Bartoș – Smiley, și astfel timp de 12 sezoane cei doi au stat în fața românilor.

Dar, în afară de colaborarea în acest show, cei doi aveau să devină și buni prieteni, o relație demnă de admirat, de altfel, amândoi declarând la un moment dat că „nu știu cum, că nu găsesc nicio explicație, prietenii care suntem și astăzi. Nici acum nu am nicio explicație de ce ne-a fost atât de greu primele două minute și 38 de secunde și de ce am devenit atât de buni prieteni următorii 100 de ani.”

Acum, amândoi au familii, copii, și partenere de viață alături de care se simt fericiți, și au proiecte individuale, dar și comune în spațiul artistic românesc. Printre acestea, și se anunță a deveni un posibil hit la boxoffice-ul românesc, este și comedia „Ramon”, care va avea premiera pe 3 februarie a.c.

Pavel Bartoș, care recunoaște că i-a luat cinci ani să aducăa cst film, gândit, scris și produs de el, este mândru de ceea ce se va vedea pe micul ecran, și îna celași timp de faptul că prietenul său Smiley face parte din echipa de actori din film.

„Nu este ușor. Să aduni atâtea resurse, să aduni atâția oameni pentru că ne-am dorit o echipă extraordinară. Eu de cât m-am cunoscut cu Jesus del Cerro, la prima comedie de după Revoluție, la Ho ho ho, ne-am promis că atunci când vom face un film, îl vom facem împreună.

El este un proiect la care mă gândesc de vreo 5 ani. Nu e ușor să faci film independent în România, nu este deloc ușor. Trebuie să găsești oamenii potriviți, trebuie să ai resursele necesare, adică este mult de umblat, de bătut la uși.

Plus vremurile în care trăim. Când credeai că începi să calci pe o temelie sigură, a venit pandemia și ne-a dat peste cap cu toate nebuniile ei, când am crezut că am scăpat de pandemie a venit războiul din Ucraina. Adică se întâmplau tot feluri de lucuri”, spune Pavel Bartoș într-un dialog cu Ego.ro.