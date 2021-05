Adevărul despre prietenia dintre Smiley și Pavel Bartoș. Ce s-a întâmplat între cei doi, de fapt

Mulți au pus prietenia dintre Smiley și Pavel Bartoș sub semnul întrebării, pentru că se gândeau că nu e loc de amiciție într-un asemenea domeniu. Care este adevărul despre relația dintre aceștia și ce s-a întâmplat între ei?

Pavel Bartoș și Smiley formează unul din cuplurile cele mai cunoscute și iubite de către români. Iată că peste ani și ani îi vedem tot împreună în cadrul proiectului de talente care e clar că nu se mai poate desfășura fără ei.

Cei doi au o relație excelentă și dincolo de micile ecrane datorită unor întâmplări care au reușit să-i strângă bine de tot de-a lungul timpului. Aceștia s-au cunoscut cu ocazia proiectului menționat, iar la doar câteva minute au simțit conexiunea ce avea să-i lege zeci de ani:

„nu știu cum, că nu găsesc nicio explicație, prietenii care suntem și astăzi. Nici acum nu am nicio explicație de ce ne-a fost atât de greu primele două minute și 38 de secunde și de ce am devenit atât de buni prieteni următorii 100 de ani.”

Timpul a trecut, iar momentele care să-i facă să rămână oameni de bază unul pentru celălalt au continuat să apară și să-i vadă nedespărțiți. Întrebat despre emisiunea care a fost nevoită să sufere câteva schimbări din cauza contextului actual, Pavel a mărturisit că toată lumea s-a adaptat așa cum era normal.

Oamenii au continuat să lucreze pentru a dat viață acestui format și în timpurile în cauză mai delicate, în condiții incomode și lipsite de energia publicului numeros: „au găsit o modalitate, totuși spectaculoasă, de a aduce publicul în sală. Este meritul lor, al unei echipe fantastice, pe care o avem la „Românii au talent, de aproape 200 de oameni.”

„Am enorm de multe întâmplări cu Smiley. Când mă gândesc și acum la toate preselecțiile făcute împreună, la toată bucuria pe care o aveau oamenii atunci când ne întâlneau… Toți voiau să ne cinstească, să ne ducă în locuri extraordinare, pentru că știau că suntem oameni care se bucură de viață. În timpul filmărilor, am fost de multe ori la limita marilor accidentări, dar uite că am trecut cu bine. Îmi vin în minte de la momentele extraordinare în care eu am devenit tătic pentru a doua și a treia oară, iar el pentru prima dată. Sunt mult prea multe ca să pot alege doar una!”

Pavel Bartoș (Sursa: viva.ro)