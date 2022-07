Motivul pentru care Octavia Geamănu refuză să plece în vacanță peste hotare: “Tot mai mulți părinți se întorc cu copiii cu Covid” EXCLUSIV

Octavia Geamănu, prezentatoarea Observatorului din weekend, a abandonat ideea de a pleca în această vară în vacanță cu Marian Ionescu și cu fiul lor, Andrei, din cauza noului val de Covid. Vedeta Antenei 1 nu vrea să pună în pericol sănătatea copilului. Micuțul a reușit să nu se infecteze, deși ambii părinți au avut, pe rând, covid.

Știrista a exclus orice escapadă în străinătate în următoarea perioadă, din dorința de a nu avea probleme de sănătate.

Pentru că Andrei este în vacanță, iar ea prezintă în weekend Observatorul de seară, își permite să organizeze în timpul săptămânii diverse deplasări prin țară.

Îngrijorările vedetei legate de copil sunt întemeiate, pentru că el a fost singurul din familie care a reușit să fenteze virusul.

Știrista Antenei 1 a avut covid la începutul acestui an și nu a avut o formă ușoară a bolii.

„La mine a fost mai greu, în ideea că primele două zile nu am avut nimic și, după aceea, 8 zile nu am putut să mă mișc de dureri de articulații, încât m-am rugat la Dumnezeu ca la bătrânețe să nu-mi dea reumatism.

Au fost dureri cumplite, oboseală. Mi-am dat seama că am covid, după ce am venit într-o duminică de la redacție la 8.00 seara și am dormit până a doua zi la ora 14.00. Sigur am covid, pentru că eu nu am cum să dorm atât!

Și mi-am făcut testul și era într-adevăr. Am avut doar eu atunci, Marian avusese cu câteva luni înainte”, a povestit, în exclusivitate pentru playtech.ro, Octavia Geamănu.