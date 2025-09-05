Motivul pentru care Oana Roman i-a pus la zid pe Tzancă Uraganu și Bursucu: „Eu, la rândul meu, am fost victima unui abuz”. Ce sfaturi îi dă fiicei sale, ajunsă aproape la adolescență. EXCLUSIV

O declarație controversată a manelistului Tzancă Uraganu – „mai dai o palmă la o femeie ca să o stăpânești” – a făcut furori online. Oana Roman a reacționat prompt și ferm, iar în exclusivitate pentru Playtech a explicat motivele pentru care nu a putut rămâne indiferentă.

Oana Roman: „Eu am fost victima unui abuz”

În contextul în care 39 de femei au fost ucise în România de la începutul anului și până acum, invitat în podcastul moderat de Bursucu, Tzancă Uraganu a făcut declarații ce au stârnit furia în mediul online, inclusiv a asociaților care apără drepturile femeilor.

Mai exact, manelistul a recunoscut, fără regret, că și-a mai lovit fostele partenere, deși nu se consideră o persoană violentă. Mai mult, a afirmat că este în regulă să-i aplici femeii o corecție fizică, atunci când aceasta nu se comporta așa cum ți-ai dori.

„Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două… Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești. Sau… nu știu. Mai se întâmplă o chestie de-asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… Nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior – ceva mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”, este o parte din declarația cântărețului.

„Nu mi se pare un subiect sensibil”

Oana Roman a reacționat imediat la declarațiile șocante ale lui Tzancă Uraganu și la tăcerea lui Adrian Cristea, condamnând ambele comportamente. În exclusivitate pentru Playtech, fiica fostului premier explică ce a determinat-o să ia atitudine fără menajamente.

„Nu mi se pare că nu este un subiect sensibil. Este un subiect foarte important și foarte periculos dacă nu este tratat cum trebuie. Eu am vorbit despre subiectul ăsta foarte mult. Pentru că eu, la rândul meu, am fost victima unui abuz, nu fizic, dar emoțional și psihic, care este la fel de grav. Și mi se pare că orice fel de derapaj în zona asta este foarte, foarte periculos și, după părerea mea, trebuie taxat foarte dur”, ne-a dezvăluit Oana Roman.

Oana Roman discută despre aceste subiecte cu fiica sa

Subiectul nu este doar unul actual și dureros pentru societate, ci are și o dimensiune personală pentru Oana Roman, care este mamă de fată. Isa, care are aproape 12 ani, a primit deja sfaturi prețioase de la mama ei, menite să o ajute să construiască, pe viitor, relații sănătoase și echilibrate.

„I-am explicat și, pe măsură ce va trece timpul, o să-i explic mult, mai în detaliu, pentru că este totuși încă un pic mică deocamdată. Eu o învăț ceea ce trebuie să facă și eu am încredere în ea că va ști să pună piciorul în prag și să se ferească de ceea ce nu trebuie. Am foarte mare încredere în ea”, a spus Oana Roman.

Oana și fiica ei au avut o vară plină

Vedeta a recunoscut că, după divorțul de Marius Elisei, fostul soț nu a fost prezent în viața Isei, ceea ce a afectat-o pe micuță. Pentru a-i umple golul, Oana Roman a investit multă atenție și timp, iar vara aceasta cele două au trăit împreună momente de neuitat, întărind legătura lor mamă-fiică.

„A fost o vară foarte frumoasă, cu foarte multe amintiri extraordinare. Am întrebat-o pe Isa, ce i-a plăcut cel mai mult și cred că unul din momentele cele mai frumoase a fost când am făcut acea tură de o oră și jumătate cu ATV-urile prin Paris”, a dezvăluit Oana Roman.

Iar eforturile Oanei nu trec neobservate. Ea și-a transmis Isei valorile și principiile primite de la regretata Mioara Roman și de la bunica sa, iar acum legătura lor a ajuns atât de puternică încât, uneori, fiica sa devine cea care o protejează.