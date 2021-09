Cum și-a dat seama Monica Anghel că are Covid-19, de fapt. Vedeta rupe tăcerea despre boală EXCLUSIV

Monica Anghel are Covid, deși s-a imunizat cu ambele doze. Celebra cântăreață de muzică ușoară rupe tăcerea despre virusul nemilos, care pus-o la pat. Cum și-a dat seama artista că este infectată. Toată lumea trebuie să știe asta.

Monica Anghel și-a speriat fanii atunci când faimoasa artistă a anunțat că are Covid. Anunțul a fost făcut cu o fotografie pe rețelele de socializare, în dreptul căreia a dezvăluit că a fost diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus, deși a făcut deja schema completă de vaccinare, fiind imunizată cu cele două doze de ser.

Fosta concurentă de la emisiunea „Te Cunosc de Undeva” (Antena 1) a distribuit o imagine în care apare cu părul acoperit cu o eșarfă corai și cu ochii semideschiși. Artista este vizibil transformată din cauza bolii. Aceasta le-a transmis urmăritorilor ei că, deși este vaccinată cu ambele doze, tot a făcut Covid.

După acest mesaj, vedeta noastră a revenit cu lămuriri, în exclusivitate pentru Playtech, despre starea sa de sănătate. Monica Anghel spune că boala a debutat cu stări febrile și dureri musculare specifice unei răceli. Doar că, în urma testării, a ieșit pozitivă la noul coronavirus. Din fericire, artista nu este internată în spital, ci urmează schema de tratament anti-Covid acasă.

Celebra solistă de muzică ușoară susține că putea să-i fie mai rău, dacă nu era vaccinată împotriva Sars-Cov-2. Datorită imunizării cu ambele doze de vaccin, Monica Anghel nu a avut nevoie de spitalizare. Fosta concurentă de la emisiunea „Te Cunosc de Undeva” este bucuroasă că se poate trata acasă, și nu în spital.

”În cazul meu, boala a debutat ca o răceală, gripă, dureri musculare și o stare febrilă. Din fericire, sunt un om conștiincios și mi-am făcut un test rapid care a ieșit pozitiv, după care am mers și am făcut și testul PCR.

După test, am anunțat pe toată lumea cu care am intrat în contact săptămâna trecută, nici unul din cei cu care am intrat în contact nu sunt pozitivi. Acum sunt acasă, urmez schema de tratament și totul este ok.

Înțeleg că, dacă nu eram vaccinată, existau riscuri mari, dar așa totul este mai ușor și e bine că sunt acasă”, a mărturisit Monica Anghel în eclusivitate pentru Playtech.ro.