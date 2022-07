Motivul pentru care Mario Fresh nu a dormit 50 de ore: “Leșinam pe stradă” EXCLUSIV

Mario Fresh și Iuliana Beregoi pregătesc o mare surpriză pentru fanii lor. Artistul a dezvăluit, în exclusivitate pentru Impact.ro, că vor lansa un featuring, urmând ca Iuliana și echipa ei să stabilească toate detaliile legate de numele piesei și lansarea ei oficială. Cei doi artiști se cunosc din copilărie, iar tânăra artistă i-a propus această colaborare.

Mario Fresh și Iuliana Beregoi sunt doi artiști în vogă, iar colaborarea dintre ei va fi o bucurie pentru fanii lor. Săptămâna trecută, Iuliana Beregoi a împlinit 18 ani și a celebrat evenimentul prin două petreceri, la care Mario Fresh a fost prezent. La concertul ei de la Arenele Romane, iubitul Alexiei Eram s-a numărat printre invitații surpriză și chiar au avut un moment special pe scenă. Artistul a fost prezent și la petrecerea dată pentru familie, rude și prieteni.

Dacă luna aceasta s-a distrat la majoratul Iulianei Beregoi, în august, Mario Fresh își va sărbători ziua de naștere.

„Probabil va fi o mare petrecere la București, cu o mare parte dintre prietenii mei. Nu îmi doresc absolut nimic, sunt împlinit fix cu ceea ce am. Am o viață extraordinară, cariera merge foarte bine, muncesc foarte mult. Vreau să muncesc din ce în ce mai mult, cât de mult se poate. Aș vrea să nu existe noapte să dorm. Am lângă mine oameni care mă iubesc, prieteni adevărați, o familie frumoasă, doar să ne distrăm de ziua mea”, ne-a mărturisit artistul.

Mario Fresh cântă de când avea 5 ani și își respectă angajamentele, chiar dacă ajunge, uneori, într-o stare de epuizare. Pasionat de ceea ce face și perfecționist totodată, artistul vrea întotdeauna ca rezultatele să fie pe măsura așteptărilor.

„Mai ales în luna iulie, am simțit de foarte multe ori nevoia de pauze și m-au luat, pot să spun, prin surprindere. Am avut și 50 și ceva de ore nedormite deloc. Nu am închis ochii. Nu am rezistat, leșinam pe stradă după 40 de ore nedormite, dar mi-am dus treaba la final. Am filmat clipul la “Necesar”, de exemplu, trebuia să terminăm clipul la 9.00 seara, l-am terminat la 6.00 dimineața. Dimineața am plecat să cânt live la Kiss Fm, după Kiss Fm aveam din nou treabă toată ziua. Și m-am culcat a doua zi dimineață la 9.00, pentru că tot așa am avut treabă toată noaptea la studio de tras voci”, ne-a povestit Mario Fresh.

Video: Daniel Bălan