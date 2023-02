Motivul pentru care Marina Almășan l-a „sacrificat” pe George Cornu, de Ziua Îndrăgostiților: „Sunt înghesuită”. EXCLUSIV

Motivul pentru care Marina Almășan l-a „sacrificat” pe George Cornu, de Ziua Îndrăgostiților. Chiar dacă este o romantică incurabilă, vedeta TVR, a sacrificat Ziua Îndrăgostiților pentru a putea preda la timp noul său jurnal de călătorie la care lucrează, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri. Mai mult, ea ne-a spus, mai în glumă, mai în serios, că regretă că această zi nu este una liberă, dată de Guvern.

Întoarsă recent dintr-o călătorie de zece zile în Finlanda, Marina Almășan s-a pus pe treabă, pentru a scrie o nouă carte, a 17-a la număr. Pentru a termina la timp noul său jurnal, vedeta tv a sacrificat ziua de astăzi, dedicată îndrăgostiților. Astfel că, ea a petrecut în fața laptopului și nu în compania partenerului ei de viață, George Cornu.

„Scriu de zor la carte, sunt înghesuită de termene foarte scurte de predare la editură. Abia m-am apucat. Nu vreau să aud de Valentine’s Day, îmi pare rău că nu e zi liberă de la Guvern, am nevoie să lucrez în liniște”, ne-a spus Marina Almășan, pentru Playtech Știri.

În ceea ce privește emisiunea pe care o prezintă la TVR, „Rivalii”, producția se va relua la jumătatea lunii martie. Marina Almășan nu știe încă în ce format. Cert este doar că vedeta tv a propus schimbarea acestuia, pe care l-ar dori unul fără juriu. Ceea ce înseamnă că, dacă se va aproba, Dan Helciug și Emilia Popescu, și ei aflați în juriu, ar rămâne fără acest proiect tv.

„Toată grila se va relua undeva la jumătatea lui martie. Am propus o serie de modificări, dar nu au avut timp să le studieze, pentru că prioritar a fost Eurovisionul. Am propus o restartare de program, dar fără juriu. Nu știu dacă mai rămâne formatul inițial”, a adăugat aceasta, pentru Playtech Știri.

Altfel, peste doar două săptămâni, Marina Almășan va pleca din nou, într-o altă călătorie, mult mai scurtă, însă. Va merge la Paris, la fiica sa, pe care o cheamă tot Marina, și care este studentă la a doua facultate:

„Peste două săptămâni plec la Paris pentru câteva zile. Am găsit un bilet la superpreț, la oferte găsești mai ieftin decât la Brașov. Marinuș e studentă în ultimul an la Psihologie. În paralel, are diverse proiecte, e înnebunită pe partea artistică, cu filmul, creația, regia, senaristica. E o lume ermetică, e foarte greu să pătrunzi mai ales într-o țară străină. E îndrăgostită de Paris încă din momentul în care l-a vizitat prima oară”.