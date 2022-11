Ce a pățit Marina Almășan când a mers în Japonia: ‘A fost horror’ (exclusiv)

Marina Almășan a mers în Japonia și a avut parte de o mare surpriză. Celebra prezentatoare TV nu se aștepta la așa ceva. Vedeta a povestit acum cum a fost călătoria ei departe de România. Totul s-a întâmplat chiar după divorțul de Victor Socaciu pentru a lega o conexiune mai puternică alături de fiul său. ,,În prima zi am prins prima zgâlțâială în care, eu, marcată de copilăria mea cutremurată din 1977, pentru că și când trec pe lângă un tramvai și se zguduie planșeul, intru în trepidații”, a subliniat vedeta.

Marina Almășan a ajuns din nou în vizorul fanilor după ce a lansat recent a 16-a sa carte. Mai exact, este vorba despre un jurnal de călătorie intitulat „Prin Copenhaga, pe urmele micii sirene”. Vedeta TVR a mărturisit că de-a lungul timpului a călătorit în nenumărate locații, dar cea mai neplăcută vacanță a fost în Japonia.

Aceasta a fost prezentă acolo în momentul în care erau cutremure. Vedeta a mai fost apoi într-o călătorie în China, imediat după divorțul de Victor Socaciu, moment în care a încercat să lege o relație mai profundă cu fiul său după cele petrecute.

,,În câteva zeci de țări, iar despre zece am scris. Sunt o foarte mare călătoare, dar mai am teritorii necucerite. America de Sud mie îmi lipsește, iar acum, cu situația aceasta încâlcită pe plan mondial, parcă ți-e frică să te duci până la bulgari, dar altminteri până în Brazilia.

Prezentatoarea TV a subliniat că a fost șocată de clipele petrecute în Tokyo. Aceasta și-a adus aminte din primele secunde de cutremurul din 1977 petrecut în România. Vedeta a rămas uimită de modul în care au reacționat oamenii de lângă ea în timp ce aceasta era speriată.

,,Am prins cred vreo 200 de cutremure. Am fost în Tokyo de vreo două-trei ori. Prima oară a fost horror. În prima zi am prins prima zgâlțâială în care, eu, marcată de copilăria mea cutremurată din 1977, pentru că și când trec trec pe lângă un tramvai și se zguduie planșeul, intru în trepidații, când am simțit la Tokyo acel cutremur, mi-am zis gata, mor departe de țară, cad zgârâie-norii ăștia peste mine.

Și m-am uitat la populația din jur, la japonezii care circulau pe stradă liniștiți. Când i-am văzut, mi-am zis, „Doamne, dar ei chiar nu au simțit?”. După aceea, la jumătate de oră, altă zdruncinătură. Apoi mi-a spus cineva de la Ambasada României, „Doamna Almășan, sunt 200 de cutremure pe zi, nu vă faceți probleme!”. Aaaa, mi-am greșit țara. ”, a mai povestit moderatoarea.