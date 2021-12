Motivul pentru care Mariah Carey câștigă un milion de dolari la fiecare Crăciun. Succesul e garantat

Mariah Carey face o sumă fabuloasă de bani în fiecare sezon de Crăciun cu hitul ei, „All I Want For Christmas Is You”. Melodia a fost scrisă și coprodusă de Carey alături de Walter Afansieff (celebrul producător al piesei „My Heart Will Go On” a lui Celine Dion) pentru cel de-al patrulea album de studio și primul ei album de sărbători, Merry Christmas.

Mariah Carey încă face bani cu celebra piesă de Crăciun

Se presupune că a durat doar 15 minute pentru a scrie și produce cântecul. Lansat în 1994, cântecul a devenit un standard de Crăciun și este difuzat masiv în fiecare an.

„All I Want For Christmas Is You” este cel mai mare hit internațional al lui Carey, fiind pe primul loc în topurile din douăzeci și șase de țări.

În 2019, cântecul a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 pentru prima dată, la 25 de ani de la lansarea sa inițială, doborând recordul mondial pentru cea mai lungă călătorie până la numărul unu. Vedeta face în fiecare an un milion de euro.

În 2020, piesa a ajuns pentru prima dată pe primul loc în Regatul Unit, după ce a petrecut un număr record de 69 de săptămâni în top 40.

Este cel mai bine vândut single de Crăciun al unei artiste feminine și unul dintre cele mai bine vândute single-uri din istoria muzicii, cu o vânzare totală estimată la peste 16 milioane de exemplare.

Carey a câștigat în total 520 de milioane de dolari în decursul celor 33 de ani de carieră. În general, posturile de radio nu au tendința de a publica cifre privind frecvența cu care sunt difuzate anumite melodii.

Vedeta are cea mai ascultată melodie

Nu numai atât, diferite case de discuri și diferite posturi de radio din întreaga lume au aranjamente diferite în ceea ce privește drepturile de autor, astfel încât încercarea de a aduna o cifră anuală totală pentru „All I Want For Christmas” este pur și simplu imposibilă.

Dacă luăm în considerare videoclipul de pe YouTube pentru „All I Want For Christmas”, se pot face bani și acolo. Conform unui studiu realizat de Rockonomic, aceștia au estimat că un cont Vevo generează aproximativ 0,025 cenți pe vizualizare pentru artist.

Așadar, dacă înmulțim 0,025 cenți cu numărul actual de vizualizări ale videoclipului – care este de 471.191.401 vizualizări – obținem o cifră de 11.779.785 de dolari. Din nou, aceasta este o cifră cumulativă, nu anuală.

Să ne uităm în continuare la Spotify. Informații fiabile despre cât de mult Spotify redă pe stream sunt la fel de greu de găsit, dar un raport al DigitalMusicNews.com susține că Spotify plătește 0,00397 cenți pe fiecare redare.

În prezent, „All I Want For Christmas” are 400.146.536 de ascultări în momentul redactării acestui articol. Din nou, înmulțind 0,00397 cu 400.146.536, obținem o cifră de 1.558.581 de dolari – și 75 de cenți. Din nou, este o cifră cumulativă, nu anuală.

De fapt, pe 24 decembrie anul trecut, piesa a atins 10 milioane de difuzări într-o singură zi pe Spotify. Din nou, folosind cifra de 0,00397 cenți, Mariah Carey a câștigat 42.951,46 dolari într-o singură zi de pe urma melodiei.