Motivul pentru care Horia Moculescu nu poate ieşi din casă. Celebrul compozitor nu se lasă de muzică nici la 86 de ani EXCLUSIV

După ce a ajuns, recent, în sala de operație, Horia Moculescu este pregătit să susțină din nou concerte! La vârsta de 86 de ani, maestrul reușește să aducă bucurie în sufletul publicului, prin muzica sa. Ca drept urmare, Horia Moculescu se pregătește intens, compunând ori de câte ori are inspirație.

De 50 ani, trăiește în aceeași locuință și nu trece o zi fără să cânte la pian. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Horia Moculescu ne-a spus dacă vecinii săi au fost vreodată deranați de muzica lui.

La vârsta de 86 de ani, Horia Moculescu se pegătește intens pentru concertele pe care le va susține, în curând. Maestrul ne-a spus înttr-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, cum își găsește inspirația.

“Sunt bine, compun. Voi avea concert la gala de la Mamaia, pe 7 Septembie am o seară de muzică Jazz la Craiova, sunt invitat. În rest, muncesc de acasă. Încerc să termin un caiet de miniaturi la pian, scurte și sper să fie frumoase. Abia am făcut 8, dar mai am 2 de scris.

Nu sunt un om care să scriu la comandă. Dacă nu am inspirație, nu scriu. Dacă am chef scriu, dacă nu, nu.

Nu mă așez cu forța la pian. Dacă simt că trebuie să mă așez, mă așez. Nu mă așez la pian doar dacă trebuie.”, ne-a declarat Horia Moculescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.