Motivul pentru care FCSB nu ma ia titlul în România. Ce se întâmplă în vestiarul roș-albaștrilor. Becali vine cu o explicație halucinantă

Liga I din România are parte de spectacol mai mult în afara terenului decât pe gazon, iar acum s-a aflat și motivul pentru care nu mai ia titlul în România. deși este candidată an de an la câștigarea lui.



De ce FCSB nu mai ia titlul în România. Virusul care „ucide” visul roș-albaștrilor



FCSB este echipa unde Gigi Becali e finanțator și antrenor, unde el centrează și tot el dă cu capul, schimbările din timpul meciului sunt dictate prin telefon, iar interviurile și intervențiile telefonice în emisiunile de sport, chiar dacă fac deliciul publicului, aduc în egală măsură și deservicii clubului.

De cinci sezoane, roș-albaștrii nu mai sunt capabili să ia titlul în România, în condițiile în care la FCSB se pompează totuși cei mai mulți bani din Liga I. Echipa finanțată de Gigi Becali este fără victorie în 2020 și își poate lua gândul de la titlu. Patronul e comparat în diverse medii cu un virus care „ucide” șansele fotbaliștilor de a îmbrăca tricourile de campioni, iar deocamdată nu s-a găsit antidotul.



Becali invocă divinitatea



Situația tragicomică de la FCSB pare să îl amuze pe Gigi Becali, autorul unor declarații deseori hilare. A și găsit explicația pentru eventualitatea ratării titlului și în 2020. „Dacă nu vrea Dumnezeu să iau titlul, ce să fac, să lupt cu El? Dacă nu vrea Dumnezeu, nu-l iei. Dar poate vrea, să vedem. Poţi să-l iei şi pe Messi, dacă nu vrea Domnul, poţi să nu iei titlul. Dacă vrea Domnul îl câştig, dacă nu, nu!”, a spus Becali, într-o emisiune tv la Digi Sport, după egalul de la Botoșani, din prima etapă a play-off-ului.



Nici aducerea în conducerea echipei a unui om credincios, cum este Alexandru Tudor, nu pare a ajuta FCSB. Acum câteva luni, Becali i-a făcut propunerea fostului arbitru de a se alătura staff-ului: „Vreau să lucrezi cu mine, pentru că vii la biserică”. „Oamenii care sunt credincioşi, chiar dacă nu fac nimic, o rugăciune a lor face cât 700 de fotbalişti. Rugăciunea lui Tudor în calificările Champions League face cât Neymar. Eu ştiu că oriunde e rugăciunea, acolo ajută şi Dumnezeu! Şi aşa fac şi eu. Şi acasă la mine o să fie un mic paraclis, o bisericuţă, aici fac biserică, la Palat, la mine, o să fie biserică. Deja am depus actele la Primăria Sectorului 1 pentru a construi o biserică”, a mai spus patronul FCSB. Roș-albaștrii ocupă locul 4, cu 23 de puncte.