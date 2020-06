Motivul pentru care Dorian Popa nu mai vorbește cu tatăl său. Ce se întâmplă în familia lui

Astăzi mai iese la iveală un secret ținut bine ascuns în inima celebrului cântăreț, Dorian Popa. Acesta și-a făcut curaj și a dezvăluit fanilor adevăratul motiv pentru care relația dintre el și tatăl său s-a răcit iremediabil. De parcă asta nu ar fi fost de ajuns, vestea plecării fratelui său, de care era și este foarte apropiat, în Germania a venit ca un șoc. Mai multe detalii, în continuare.

Bucurie în familia lui Dorian! „Unchiul Popa“, așa cum îi place să se numească, va avea un nepoțel din partea fratelui său. Vestea a fost primită cu bucurie de admiratorii cântărețului, însă au fost induși în eroare când vedeta din „Sacrificiul“ a încărcat o poză cu ecografia. Mulți dintre ei au crezut că Dorian va deveni tătic.

„Mamișor“, denumirea sub care o cunoașteți (de la „Asia Express“) pe cea care i-a dat viață lui Dorian, este și ea în culmea fericirii deoarece va deveni bunică pentru prima dată.

Dorian Popa râde cu un ochi, iar cu altul plânge. Năpădit de amintiri, celebrul cântăreț și-a deschis camera și totodată și sufletul în fața fanilor săi, cărora le-a povestit, prin intermediul unul vlog postat pe Yotube, motivul pentru care nu mai păstrează legătura cu tatăl său.

„Aveam 15-16 ani, iar lucrurile nu mai mergeau bine între ai mei. Separarea a avut loc, dar nu și divorțul. Ei au mai trăiat așa, separați, pentru că noi eram mititei. Ne-am dat seama că povestea nu mai continuă. Divorţul a venit până la urmă. Eu și fratele meu încercam să fim alături de ambii părinți.

Tatăl meu a încercat la un moment dat să-mi interzică mie și fratelui meu să mai vorbim cu mama. Și a spus niște lucruri pe care eu consider că nu trebuia să le spună. Atunci, eu și fratele meu am decis să-i luăm partea mamei, pentru că mama nu ne spusese nimic de rău despre tatăl nostru. Eu cu fratele meu am încercat să fim cât se poate de înțelegători cu tatăl nostru, însă el s-a opus vehement relației dintre noi și mama noastră“, a povestit Dorian Popa.