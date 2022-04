Motivul pentru care Cătălin Botezatu stă cu chirie, deși are case de milioane de euro

Cătălin Botezatu deține mai multe case și proprietăți, însă preferă să locuiască în chirie. De ce? Designerul a declarat, în exclusivitate pentru EGO.ro, de ce nu vinde casele în care nu locuiește.

Primul apartament l-a cumpărat imediat după ce a împlinit 18 ani, iar acum deține mai multe proprietăți, însă locuiește în chirie. Recent, Cătălin a achiziționat un penthouse în Dubai, la etajul 54 al unei clădiri impresionante. În România, proprietățile pe care le deține nu sunt închiriate și nu locuiește nimeni în ele.

„Nu sunt adeptul proprietăților și să fac multe case. În România am început să fiu adeptul să stau așa 2-3 ani într-o locație, poate chiar închiriată, dar să am o priveliște superbă, să mă mut constant. Deși nu vreau să fiu ipocrit, la momentul acesta am proprietăți multe în România: la munte, la mare, în București. Nici măcar nu sunt închiriate cele în care nu stau”, a spus Cătălin Botezatu.