Cea mai recentă imagine a lui Cătălin Botezatu a iscat controverse. Mulți au spus că s-a operat sau că și-a editat poza, el a dezvăluit însă secretul

Cătălin Botezatu și-a pus fanii pe jar cu ultima sa apariție în mediul online. Celebrul designer a distribuit o imagine controversată care i-a pus pe urmăritorii săi pe gânduri, mulți speculând faptul că fostul jurat de la „Bravo, ai stil!” și-a editat fotografia de pe Instagram. Cum arată poza controversată.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că celebrul Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai controversați, prestigioși și talentați creatori de modă din România. Aparițiile sale sunt întotdeauna de invidiat, indiferent că vorbim de cele din public sau fotografiile ce apar pe conturile sale de pe rețelele sociale.

Recent, internauții au creat vâlvă în jurul unei imagini incredibile care a apărut pe contul de Instagram a designerului. În fotografia respectivă, Cătălin Botezatu apare extrem de fericit, zâmbind cu gura până la urechi, iar fanii au observat că nu se vede nici urmă de rid pe tenul său aproape impecabil.

Mai mult de atât, cârcotașii spun că faimosul creator de modă ar fi călcat pragul cabinetului medicilor esteticieni pentru a se menține veșnic tânăr, prin intermediul intervențiilor estetice. Alții, pe de altă parte, presupun că Bote ar fi apelat la mai multe filtre speciale de Instagram, pentru a-și întineri chipul.

Sătul de zvonuri, Cătălin Botezatu a dezvăluit, în exclusivitate pentru click.ro, adevărul din spatele pozei controversate. Vedeta susține că nu a apelat nici la filtre, nici la operații estetice pentru a arăta bine, ci își menține tonusul pielii cu ajutorul unor fiole care întind pielea și durează 24 de ore.

„Nu am folosit niciun filtru, nimic, în plus eram bronzat pentru că venisem dintr-o deplasare, am fost într-o croazieră. Ochii îi am verzi spre albastru pentru că așa îi am din naștere!Am momente în care arăt OK.

Eu folosesc niște fiole pe care mi le da prietena mea Diana Baicu, care au un efect de lifting, întind pielea și țin 24 de ore.”, a declarat celebrul designer Cătălin Botezatu pentru sursa citată.