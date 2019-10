Motivul pentru care Cătălin Botezatu rămâne fără job, din cauza problemelor de sănătate. Ce decizie a luat

Cătălin Botezatu a oferit detalii, cu câteva zile în urmă, legate de boala cu care se confruntă. Acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale, la începutul lunii septembrie, din acest an. Veștile nu par să fie unele tocmai bune pentru designer, mai ales că recent s-a aflat că va rămâne și fără job, din pricina problemelor sale de sănătate.

În urmă cu o lună, Cătălin Botezatu a fost supus unei operații, la nivelul colonului, iar intervenția a fost una care a avut loc în Turcia. Pe atunci s-a vehiculat că bărbatul celebru ar fi chiar la un pas de moarte. În prezent, creatorul de modă se recuperează, având nevoie de asemenea momente, mai ales că a suferit o operație foarte grea.

Motivul pentru care Cătălin Botezatu va rămâne fără job este tocmai acela că își dorește să se pună pe picioare, înainte de revină pe micul ecran și, respectiv, în fața camerelor de filmat, de la Kanal D. A ținut să-și liniștească fanii, atunci când se spunea că ar avea parte de momente critice.

De aceea, fostul jurat al emisiunii Bravo, ai stil a transmis și un mesaj, în mediul online. A recunoscut că perioada sa de recuperare va fi una ceva mai lungă, pentru că medicii turci i-ar fi extirpat o tumoră, descoperită la colon. Chit că și-a revenit și s-a întors în țară, Cătălin Botezatu nu va mai fi cel puțin câteva luni în atenția publicului.

Pentru că problemele de sănătate întâmpinate i-au afectat, în mod cert, și activitatea profesională, cunoscutul designer vestimentar și-a început recuperarea de durată. A fost nevoit să renunțe la secțiunea pe care o prezenta, în cadrul emisiunii lui Teo Trandafir, pe Kanal D. La vârsta de aproape 53 de ani, Cătălin Botezatu a decis să-și dedice timpul, în momentul de față, exclusiv stării sale de sănătate. De aceea, șefii postului de televiziune au început să se gândească la un înlocuitor pentru jurat și în ce privește Bravo, ai stil, unde aparea alături de Raluca Bădulescu și Ilinca Vandici.

„Sufeream foarte tare din punct de vedere fizic, deşi pozele de la mine de pe Instagram arătau altceva. Nu am trecut niciodată prin astfel de dureri. Tot ce vreau este să fiu sănătos şi să mă fac bine. E foarte greu când moartea îţi bate la uşă. Am trecut pe lângă moarte. Am oprit practic cancerul. (…) M-am speriat când am văzut cum arată operația. Sunt două cusături, una cu niște capse de metal, pe interior. A fost o durere groaznică după ce s-a dus anestezia. Au fost mulți medici, multe asistente în salon. Eram conectat la nu știu câte aparate, la nu știu câte fire. Am zis: «Doamne, ce am pățit? Ce mi se întâmplă?! Acum sunt bine, sper să fiu și mai bine, sunt în perioada de recuperare. Îmi revin încet, dar sigur. Am făcut un nou control și în curând totul va intra în normal! Mulțumesc încă o dată celor care mi-ați scris mii de mesaje și sunt fericit că nu m-ați uitat!”, a scris Cătălin Botezatu, pe Facebook, cu câteva zile în urmă.