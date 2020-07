Motivul pentru care Cătălin Botezatu a ajuns la pușcărie. Ce s-a întâmplat acolo

Cătălin Botezatu a fost închis în Italia. Ce a făcut cunoscutul designer și de ce au decis autoritățile să-l țină după gratii aproape un an?

Lumea crede că necazurile le ocolesc, dar unele din vedetele de la noi nu au dus mereu o viață roz la fel ca cea pe care o afișează azi. Foarte puțini oameni știu greutățile sau momentele de cumpănă prin care au trecut de-a lungul vieții. Cătălin Botezatu a trecut printr-o asfel de perioadă în anul 1996 la Cremona, Italia. Acesta a fost încarcerat într-o închisoare de maximă siguranță după ce a fost acuzat în România de bancrută frauduloasă. După câteva luni de detenție, acesta a fost extrădat din Peninsulă și plasat în arest la Penitenciarul de la Rahova, fiind eliberat pe data de 14 martie a lui 1997. Din păcate, artistul a fost extrem de marcat de momentele petrecute în spatele gratiilor, iar din cauza traumelor trăite acolo s-a gândit chiar să-și ia viața. Acesta a povestit în detaliu acele clipe, invitat fiind într-o emisiune a lui Ion Cristoiu.

(1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor:

a) falsifică, sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;

b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situaţia financiară sume nedatorate;

c) înstrăinează, în caz de insolvenţă a debitorului, o parte din active se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. (Noul Cod Penal 2019)

„Am fost în mijlocul unui conflict, al unei mafii politice şi financiare ale acelei perioade. Am fost victime, dacă stăm să ne gândim, dar nu aş vrea să mă victimizez. Am luat un credit pentru că am fost puşi în imposibilitatea de a plăti salariile. Aveam foarte multe ferme, aveam foarte mulţi salariaţi şi pentru că toate conturile firmei noastre pe vremea aceea au fost blocate în mod intenţionat, tocmai pentru a ne determina să cotizăm mai mult, a trebuit să luăm bani de undeva. Am făcut un credit pe care l-am garantat cred că de zece ori mai mult decât valora el. L-am luat şi l-am dat asociatului meu pentru a plăti acele datorii”

Cătălin Botezatu