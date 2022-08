Motivul pentru care Carmen Tănase este singură şi acum. Actriţa e văduvă de 22 de ani: „Nu m-aș fi căsătorit niciodată de dragul ăsta” VIDEO EXCLUSIV 

Carmen Tănase revine în această toamnă pe micul ecran, într-un rol total diferit față de cum o știe lumea. Despre provocările la care a supus-o personajul pe care îl interpretează în serialul Clanul, viața la țară alături de mama și de fiul ei am vorbit în interviul exclusiv acordat de celebra actriță pentru Impact.ro. Află motivul pentru care Carmen Tănase este singură şi acum.

Carmen Tănase și-a pierdut soțul în urmă cu 22 de ani, criticul de teatrul Victor Parhon alintat „Țucu” fiind răpus de o boală incurabilă. Actrița ne-a povestit de ce în toată această perioadă nu s-a mai recăsătorit.

Reveniți în această toamnă pe micul ecran, într-un rol diferit față de cum vă știe publicul telespectator. Povestiți-mi un pic despre personajul pe care îl interpretați în serialul „Clanul”, care va începe pe 8 septembrie la Pro TV.

Multe nu pot să spun. E bine lumea să vadă, dar e un personaj cu un destin tragic, asta pot să spun. Adică un personaj greu încercat de viață și își duce zilele așa, nu și-a pierdut speranța. Încă mai speră, deși toate necazurile lumii sunt pe femeia asta. E greu personajul, pentru că eu am făcut foarte multă comedie în ultima vreme. Am schimbat total registrul. Și e greu fiindcă e foarte solicitant. Pentru că eu îmi asum personaje, îmi asum destinul acestei femei și e greuț, dar frumos.

De un an ați renunțat la viața din Capitală. Cum este acasă, la curte? Vă ocupați de grădină sau aveți pe cineva care vă ajută?

Am și pe cineva care mă ajută. Nu pot să tund iarba la atâta grădină. Dar roșii am pus și mă bucur de roade. Dunt cele mai bune roșii pe care le-am mâncat în ultimii 20 de ani. Nu am adăugat nimic. Sunt așa cum au crescut ele de la Dumnezeu.

Motivul pentru care Carmen Tănase este singură şi acum

Locuiți și cu fiul dvs și cu mama. Cum este conviețuirea? Sunteți trei caractere diferite, fiecare cu tabieturile, pretențiile lui.

Stăm cumva separat. Adică stăm în aceeași ogradă, dar fiul meu are etajul. Are intrare separată. Plus că el vine foarte des la București și rămâne, am mai păstrat o căsuță la București. Nu e chiar așa că ne ciocnim toată ziua bună ziua pe la baie. Nu, avem separate. Iar mama mea a împlinit zilele trecute 91 de ani și este lucidă. Adică nu avem probleme din punctul acesta de vedere. Stă mai mult singură, săraca, pentru că noi suntem plecați tot timpul. Ne mai ciondănim ca în orice familie.

Sunteți văduvă de 22 de ani. V-ați crescut singură băiatul. De ce nu ați luat în calcul să vă refaceți viața?

Nu a fost nimic hotărât, premeditat, așa s-a întâmplat pur și simplu. Și nu m-aș fi căsătorit niciodată de dragul de a fi un mascul pe acolo, care să bată cuie prin casă, nu. Dacă găseam o chimie cu cineva și o comunicare pe bune cu cineva, nu cred că dădeam înapoi, dar nu s-a întâmplat.

Ce vă mai doriți pe plan profesional să se întâmple?

Vreau să fie de lucru, vreau să fim lăsați să jucăm, să nu ne mai oprească nimeni niciodată. Vreau să fie ușor să poți să mergi într-un turneu, că nu este foarte ușor nici acum și probabil că nu o să fie. Din ce în ce o să fie mai greu pe viitor și aș vrea să fie ușor și să înțeleagă cei care decid destinele acestei țări – că despre ea vorbim – să înțeleagă importanța meseriei noastre, pentru că am senzația că nu înțeleg despre ce e vorba.