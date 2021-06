De ce Carmen Tănase este văduvă de 21 de ani. Vedeta a mărturisit motivul trist

Abia acum s-a aflat asta. Care este motivul tulburător pentru care marea actriță a României Carmen Tănase nu s-a mai căsătorit de 21 de ani, de când a rămas văduvă la 39 de ani. De ce a murit soțul ei Victor Parhon, de fapt. Vedeta i-a spus tot lui Cătălin Măruță.

Carmen Tănase nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Bruneta este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe ale României. Talentul inegalabil, prestanța, vocea pătrunzătoare și rolurile care i s-au potrivit mănușă au cucerit inimile a milioane de români din toate colțurile țării.

Invitată în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță de pe Youtube, marea actriță i-a mărturisit soțului Andrei motivul pentru care este văduvă de mai bine de două decenii. De ce nu s-a recăsătorit faimoasa Carmen Tănase, la 21 de ani de când soțul ei s-a stins din viață. Motivul este unul incredibil de emoționant.

Carmen Tănase a rămas singură la 39 de ani, când renumitul critic Victor Parhon a murit la 57 de ani, în anul 2000, din cauza unui cancer pulmonar parșiv.

Celebra Flăcărica din telenovela „Inimă de țigan” a mărturisit că moartea bărbatului pe care l-a iubit cel mai mult a fost devastatoare pentru ea. Între cei doi parteneri a fost o poveste de iubire atât de intensă, încât celebra artistă nu a mai simțit nevoia să ajungă la altar alături de alt bărbat.

„Aveam 39 de ani când l-am pierdut, spre 40 așa. Când am împlinit 40 de ani nu mai era. Nu mi-am propus să nu-mi mai refac viața, însă eu m-am și căsătorit foarte greu. Am spus foarte greu «Da!», pentru că nu am considerat niciodată că un act legiferează într-adevăr o legătură strânsă între doi oameni, dar așa erau vremurile atunci.

Eram la Teatrul Național din Iași când l-am cunoscut pe Țucu și a venit familia cu tot felul de motive: «Hai să o facem!», că tot făcusem copilul. Aveam 29 de ani când m-am măritat și am făcut copilul fără să fiu căsătorită, la 28 de ani. Ne-am căsătorit când Tudor avea câteva luni. Eu nu i-am spus Da! nici la Starea Civilă, i-am spus «Bineînțeles!»”, a completat faimoasa actriță.