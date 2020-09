Motivul pentru care Bianca Drăgușanu nu are nicio reacție publică despre presupusa nuntă a lui Alex Bodi. Cu ce o șantajează fostul soț

Între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au mai rămas doar câinele și…banii. Și dacă patrupedul nu are nicio vină în această luptă, contractele au cufundat-o în tăcere pe blondină. De altfel, de aici și ultima sa declarație pe acest subiect: „Decizia este definitivă. Nu mai vreau să fiu asociată cu el”.

Cu toții ne amintim imaginile publice scandaloase în care blondina îl implora pe fostul soț să meargă cu el acasă. Evenimentul s-a petrecut în parcarea unui mall din Capitală, în luna martie a acestui an. De atunci, pare că fiecare a tras de celălalt pentru a se avea aproape. Ba chiar în ultima perioadă le și mergea bine, cel puțin din ceea ce afișau pe rețelele de socializare.

Și tocmai când părea că nimeni și nimic nu-i va despărți din nou, trăiau fără incidente și se bucurau de fiecare despărțire mai tare și mai tare, separarea a avut loc pe 1 septembrie, când cei doi împlineau doi ani de relație. Decizia a fost a Biancăi, care a subliniat că de această dată este vorba despre ceva ireversibil. De asemenea, când a dat vestea, a precizat că din momentul respectiv nu mai vrea să fie asociată cu acțiunile fostului partener.

„Ieri, pe 1 septembrie, când am împlinit 2 ani de relație am decis să pun punct. Da, este adevărat. Ieri am decis să pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi”, a declarat Bianca pentru SpyNews.