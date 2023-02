Motivul pentru care Alina Pușcaș a fost respinsă ca model: „M-a împiedicat să încep treaba” EXCLUSIV VIDEO

Alina Pușcaș a devenit cunoscută publicului odată cu rolul din serialul „Narcisă sălbatică”, după care drumul ei în televiziune a continuat ca prezentatoare TV la cârma show-ului de transformări de la Antena 1, „Te cunosc de undeva”. Înainte să dobândească un capital de imagine consistent în urma aparițiilor pe micul ecran, șatena nu a fost străină de lumina reflectoarelor. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta a povestit cum a ajuns model. Motivul pentru care Alina Pușcaș a fost respinsă ca model.

Alina Pușcaș este mamă a trei copiii și a reușit să își redobândească rapid formele de odinioară, fiind admirată pentru condiția fizică de invidiat. Vedeta TV mizează mult pe antrenamentele la sala de sport și, mai nou, pe intermittent fasting.

De când se știe, Alina Pușcaș a fost dintotdeauna slabă, iar înălțimea a constituit un avantaj. Prin urmare, având și un fizic plăcut, șatena a fost îndemnată de mama ei să înceapă o carieră în modelling. Doar că prima tentativă a fost sortită eșecului. Practic, ea a fost respinsă pe baza unor fotografii, care au lăsat la vedere niște semne inestetice.

„Cariera în modelling a început cu un mail în care am trimis mai multe fotografii, dar am fost respinsă în primă fază, pentru că aveam vergeturi. Aveam vergeturi la 18 ani, pentru că făceam sport. M-a luat capul și am început să alerg foarte mult la acea vreme și pur și simplu mi-a plesnit pielea de la musculatura dezvoltată brusc. Și atunci, la acel moment, erau “regulile jocului” mult mai stricte. Pielea mea care nu era impecabilă și care avea aceste mici vergeturi m-a împiedicat să încep treaba”, a declarat, pentru Playtech Știri, prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva”.

A început cariera în modelling doi ani mai târziu

Tot la sfatul mamei sale, Alina și-a mai testat o dată norocul, dorindu-și aibă ocazia să lucreze ca model.

„Dar am mai încercat o dată cred că la vreo doi ani distanță și atunci am fost acceptată și am început modellingul. Am făcut destul de mult catwalk, multe ședințe foto, mi-a placut”, ne-a povestit vedeta Antenei 1 despre primul ei job.

Totul a început la balul bobocilor

Încă din timpul liceului, Alina Pușcaș a luat contact cu concursurile de frumusețe. Convinsă de mama ei, Alina a trebuit să participe la competiția din școală. Ulterior, a conștientizat și ea că are atuurile necesare și a prins curaj.

În prezent, vedeta Antenei 1 îi este recunoscătoare mamei sale, care a îndemnat-o să facă pasul spre modelling și să ajungă astfel în lumina reflectoarelor.

„Mamele în general au chestia asta cu partea de frumusețe, de fashion, mai ales că ea a fost cea care a insistat atunci când eram eu la Balul Bobocilor să mă duc, să mă înscriu. Am câștigat atunci Miss Boboc, ulterior m-am mai înscris și la Miss România, am fost Miss Târgu Mureș, dar nu am putut să plec, din păcate, nu mai țin minte de ce, la finala din București. Probabil mergând pe aceeași idee, a zis că trebuie să fac mai departe același lucru și cumva așa am pornit pe ideea asta. Mi-a rămas în minte și m-am dus mai departe cu modellingul pentru că îmi plăcea”, ne-a spus Alina Pucaș despre perioada în care defila pe podium.

Câțiva ani mai târziu, vedeta a participat la castingul pentru telenovela “Narcisa Sălbatică”, proiect care i-a adus notorietate și care i-a facilitat practic intrarea în televiziune.

