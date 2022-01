Motivul pentru care a murit fetița călcată de mașina Poliției pe trecerea de pietoni. Datele preliminare ale medicilor legiști

Una dintre fetițele accidentate de către autospeciala Poliției, pe trecerea de pietoni, a decedat la fața locului. Medicii legiști care se ocupă de autopsia micuței au constatat că aceasta a decedat din cauza mai multor leziuni suferite.

Din datele preliminare ale medicilor legiști care se ocupă de autopsia fetiței, reiese că a decedat din cauza leziunilor din zona capului și a numeroaselor fracturi la bazin și picioare. Aceasta a suferit un traumatism cranio-cerebral foarte grav. Totodată, medicii au constatat că avea mai multe coaste rupte și avea mandibula fracturată. În urma impactului violent cu partea stângă a mașinii, bazinul și picioarele fetiței au fost rupte.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care cele două fetițe au traversat strada. S-au asigurat temeinic înainte de a pune piciorul pe trecerea de pietoni, iar când au ajuns la jumătatea străzii au început să alerge, pentru a se feri de mașina Poliției care venea cu viteză spre ele. Martorii spun că autospeciala avea semnalele luminoase aprinse, însă nu și cele acustice.

”Ca orice mamă am întrebat-o în primul rând cum se simte și apoi cum s-a întâmplat. Și mi-a explicat copilul: ”Mami, ne-am asigurat de nu știu câte ori, stânga-dreapta. Nu venea nicio mașină. Am coborât pe trecerea de pietoni. Raisa se ținea de mine”. Se țineau una de cealaltă, de fapt. Am ajuns aproape de trecerea de pietoni și la un moment dat a văzut că venea acest individ cu o viteză destul de mare pentru zona respectivă și pentru faptul că se apropia de trecerea de pietoni.

Copilele atunci au grăbit pasul ca să ajungă pe trotuar și l-au văzut cum a accelerat și mai tare. Pe fetița mea a lovit-o și a aruncat-o pe burtă pe trotuarul celălalt, iar de Raisa nu mai știa. Mi-a spus: ”Mami, nici semnal sonor, nici luminos”, a povestit mama fetiței care la supraviețuit la Antena 3.