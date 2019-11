Motivul nebănuit pentru care Prințesa Diana și Elton John au rupt prietenia, cu câteva luni înainte de moartea ei. Artistul a recunoscut

Cântărețul de origine britanică Elton John și-a lansat luna trecută prima și singura autobiografie în care artistul vorbește fără perdea despre multe întâmplări din viața sa. Una din povești o include și pe regretata Prințesa Diana.

320 de file de memorii pline de picanterii

Luna trecută cântărețul și compozitorul Elton John a lansat autobiografia sa, în care vorbește deschis despre multe experiențe din viața sa, abordate într-o manieră amuzantă și atrăgătoare.

În cartea sa, Elton John se arată mai mult decât recunoscător pentru viața pe care a avut-o, dar și pentru persoanele care i-au apărut în cale de-a lungul timpului. Este și cazul Prințesei Diana, vechea sa prietenă și, totodată, confidenta sa.

Celebra Lady Di este evocată în cadrul unui episod petrecut chiar la o petrecere găzduită de el, când Richard Gere şi Sylvester Stallone s-au certat care dintre ei s-o curteze. Într-un final, Gere a rămas să povestească cu Diana, în timp ce Stallone a fost invitat să plece, potrivit okmagazine.ro.

Mărul discordiei care a rupt o frumoasă prietenie

De la cei mai apropiați prieteni și confidenți, Lady Di și Elton John aveau să rupă definitiv prietenia lungă de ani de zile după o ceartă din cauza volumului scris de Gianni Versace, Rock and Royalty. Prefața lucrării respective urma să fie scrisă de Prințesa de Walles, cu mențiunea că banii ce i s-ar fi cuvenit ei să fie donaţi în contul AIDS Foundation. Diana s-a răzgândit în ultima clipă și şi-a retras textul, motivând că nu ştia despre subiectele abordate în cartea lui Versace.

„Eu cred că cei de la Palatul Buckingham nu agreau ideea ca un membru al Familiei Regale să aibă vreo legătură cu o carte în care apăreau fotografii cu bărbaţi dezbrăcaţi. La vremea aceea, am fost furios pe ea, dar şi îngrijorat, pentru că vedeam cum se îndepărtează de prietenii sinceri şi se înconjoară de oameni care-i spuneau ceea ce voia să audă“, comentează Elton John în cartea sa.

Prințesa Diana și Elton John s-au împăcat în iulie 1997, cu ocazia unui prilej nefericit din viața lui Elton John și anume moartea lui Gianni Versace. O lună mai târziu avea să se stingă din viața și Prințesa Inimilor, Diana, în urma unui teribil accident rutier.

Ca un ultim omagiu al Prințesei Inimilor, Elton John i-a dedicat o piesa „Candle in the Wind 1997” (Lumânare în bătaia vântului), un remake al piesei originale „Candle in the Wind” de Sir Elton John. Melodia lansată drept tribut pentru Prințesa de Wales s-a vândut în peste 37 de milioane de copii, fiind cea mai bine vândută piesă din toate timpurile.

Recent, celebrul muzician britanic în vârstă de 72 de ani spune că anul viitor va susține 111 concerte în turneul de adio, „Yellow Brick Road”, care urmează să fie încheiat în 2021.