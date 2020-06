Motivele pentru care Sorana Cîrstea și Simona Halep nu se suportă. Episoadele care spun totul

Sorana Cîrstea continuă înțepăturile pentru Simona Halep. Aceasta nu va juca în meciul din Fed Cup dintre România și Canada, iar Sorana a avut și un mesaj tranșant înainte de plecarea la Cluj: “România nu stă în Simona Halep!”. Însă între cele două sportive au fost mai multe episoade controversate. Iată despre ce este vorba!

Motivele pentru care Sorana Cîrstea și Simona Halep nu se suportă

În octombrie 2017 ”încoronarea” ca număr 1 mondial a Simonei Halep nu a atras doar aplauze din partea colegilor din echipa de Fed Cup.

„N-am apucat s-o felicit încă pe Simona. Am avut program încărcat şi n-am avut timp. O să îi strig ceva de la balcon, probabil, că tot suntem vecine”. Declaraţia aceasta îi este a Soranei Cîrstea şi e făcută la turneul din Austria, de la Linz, la doar câteva zile distanţă de marea performanţă a lui Halep, care a devenit numărul 1 mondial după ce a ajuns în finala turneului de la Beijing. Însă pentru acest mare succes, Halep a primit mesaje de felicitare inclusiv de la marea sa rivală, Serena Williams!

Ce s-a întâmplat, de fapt

Iar Sorana a mai spus la Linz: „A fost un an incredibil. Din punctul meu de vedere, nivelul a fost foarte ridicat. Toată lumea din top 100 joacă atât de bine şi, în zilele noastre, este imposibil să ai un meci uşor. De când Serena Williams a rămas însărcinată, toată lumea a avut oportunitatea de a-şi arăta tenisul şi să fie mai încrezătoare. Din punctul meu de vedere, Muguruza a avut un an incredibil şi a meritat să fie numărul 1. Ostapenko şi Stephens au avut momente minunate şi au jucat incredibil la Roland Garros şi US Open. A fost un an incredibil şi a adus foarte multe pentru tenisul feminin”, a spus aceasta, potrivit Fanatik.

Însă despre performanța Simonei Halep, nimic. Astfel, este și pentru prima dată când, mai mult sau mai puțin voalat, Sorana recunoaște în mod public rivalitatea cu Simona Halep.

Se întâmpla în iunie 2014. Simona Halep se pregătea să îi calce pe urme Virginei Ruzici și să joace prima finală de Grand Slam din carieră, pierdută în fața Mariei Șarapova, tocmai la Roland Garros, unde triumfase și Ruzici la finalul anilor 70. Pro TV s-a gândit atunci să facă un material cu celelalte jucătoare de tenis din România, care să vorbească despre performanța Simonei. Dar acest demers s-a lovit de refuzul celei fără de care acel material video nu mai avea niciun rost, și anume, Sorana Cristea.

„Nu pot să-i urez succes, nu sunt în ţară”, a fost și răspunsul celei care ajunsese până în sferturile de finală ale competiţiei respective. Intrigați fiind de reacţia Soranei, jurnaliştii au încercat atunci să realizeze măcar un material audio, însă jucătoarea de 27 de ani a refuzat din nou, din acelaşi motiv.