Simona Halep, inclusă într-un top impresionant! Se bate cu Serena Williams și Maria Sharapova

US Open săptămâna trecută a fost anunțat să înceapă la data prevăzută inițial. Astfel, conform calendarelor turneelor ATP și WTA, competiția va debuta la începutul lunii august.

Simona Halep, inclusă într-un top impresionant

Totuși, într-un an calendaristic normal, tururile ar fi acum la o săptămână distanță de Wimbledon. Cu toate acestea, Wimbledon și întregul calendar au fost anulate din păcate pentru acest an. Așadar, în timp ce tenisul profesional competitiv este încă în așteptare, este un moment bun pentru a privi înapoi în ultima decadă a tenisului pe iarbă și a celor 10 jucători care și-au câștigat punctele, începând cu WTA.

Această listă a fost ordonată din punct de vedere al câștigurilor procentuale în meciurile principale la nivel WTA Tour și include Jocurile Olimpice de la Londra din 2012. În topl făcut de WTA, alături de alte nume mari, ca Serene Williams și sora ei, Venus, o regăsim și e sportiva noastră într-un top 10 de primă mână.

Se bate cu Serena Williams și Maria Sharapova

Pe locul întâi este situată, nimeni alta, decât Serena Williams cu 5 titluri consecutive pe iarbaă, din care 4 doar la Wimbledon și cu un precentaj de 55-6 (90%). Serena a luat acasă titlul de Ladies Singles la Wimbledon de patru ori în ultimul deceniu, în 2010, 2012, 2015 și 2016. Titlul ei din 2016 a fost al șaptelea titlu de simplu la Wimbledon și al 22-lea titlu de single pentru Grand Slam.

La dublu, Serena a câștigat încă două premii la Wimbledon cu sora sa, Venus Williams, în 2012 și 2016. Titlul din 2016 a fost al 14-a titlu la dublu de Grand Slam pe care l-au obținut ca pereche. Poate cel mai impresionant, însă, Serena a câștigat prima sa medalie olimpică de aur la simplu la Olimpiada de la Londra din 2012. Ea a pierdut un total de doar 17 partide în 6 meciuri, terminând cu o înfrângere cu 6-0, 6-1 a împotriva rusoaicei Maria Sharapova, în finală. La acelasi turneu, Serena a jucat la dublu cu sora sa, Venus, si au câșstigat cea de-a treia lor medalie de aur olimpică la dublu.

Pe locul doi o regăsim pe Marion Bartoli cu două titluri pe iarbă, unul la Wimbledon și un procentaj de 27-5 (84%). Cel mai bun slam al sportivei din cariera sa, în ceea ce privește procentul de câștig, a fost Wimbledon (74%). Bartoli, finalistă în 2007, s-a aruncat în luptă în 2013 pentru a-și revendica singurul titlu de single de Grand Slam. Ea a învins-o pe Sabine Lisicki în finală, 6-1, 6-4.

Locul trei îi revine Petrei Kvitová cu 4 titluri pe iarbă, dintre care două la Wimbledon și un procentaj de 57-15 (79%). Petra Kvitová a fost singurul alt jucător din turneul WTA cu mai multe trofee la simplu la Wimbledon în deceniul trecut, în afară de Serena. Și, astfel, s-a justificat numirea ei ca cel de-al doilea cel mai bun jucător în această perioadă.

Kvitová a câștigat primul său titlu de Grand Slam Singles la Wimbledon în 2011. În finală, a învins-o pe campioana din 2004, Maria Sharapova, cu 6-3, 6-4. Trei ani mai târziu, ea și-a luat acasă cel de-al doilea titlu de la Wimbledon. În acel Wimbledon (2014), Petra a învins a treisprezecea jucătoare de pe tabel, Eugenie Bouchard în finală, cu 6-3, 6-0.

Mergem la locul patru, aici o regăsim pe Angelique Kerber care, însumat, are 2 titluri importante pe iarbă, unul la Wimbledon și un procentaj foarte bun, de 63-21 (75%), iar în ceea ce privește procentul de câștig (74%), la Wimbledon a fost, de asemenea, cel mai bun joc a jucătoarei în întraga ei carieră. Jucătoarea germană a continuat să-și arate abilitatea în teren de iarbă cu alergări profunde la turneele din ultimul deceniu.

Kerber a atins cel puțin sferturile de finală la Wimbledon de patru ori în ultimul deceniu. Ea a ajuns până în finală, pentru prima dată în 2016. Acolo avea să piardă în fața Serenei. Germanca a întors jocul doi ani mai târziu, învingând-o pe Serena 6-3, 6-3 în finala din 2018. Câștigul i-a asigurat jucătoarei primul ei titlu la Wimbledon și cel de-al treilea titlu de single de Grand Slam.

Pe locul cinci se află una din cele mai titrate jucătoare din următorul deceniu, vorbim de Maria Sharapova care, din păcate, nu are niciun titlu câștigat în turneele pe iarbă, dar, per general, are un procentaj bun, și anume de 31-11 (74%). Maria Sharapova a intrat pe scena când a câștigat Wimbledon ca adolescentă în 2004. Acesta a fost singurul titlu de la Wimbledon pe care l-a câștigat în cariera sa. Însă, fostul număr 1 mondial a făcut câteva jocuri bune la turneu în ultimul deceniu. Sharapova nu a pierdut un set în fuga ei până în finala de la Wimbledon din 2011, unde a fost învinsă de a opta jucătoare în clasamentul WTA, la vremea aceea, Petra Kvitová. Patru ani mai târziu, Sharapova avea să revină în ultimele patru. Acolo, a fost bătută de numărul 1 Serena 6-2, 6-4. Rusoaica a mai luat acasă medalia de argint la simplu la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012. Ea le-a învins pe Kim Clijsters și Maria Kirilenko, înainte de a pierde în fața Serenei în meciul pentru medalia de aur.

Pe șase se află Victoria Azarenka și, la fel ca în cazul rusoaicei Sharapova, fără vreun titlu câștigat pe iarba de la Wimbledon, dar cu un procentaj acceptabil de 38-14 (73%). Victoria Azarenka nu a câștigat niciodată un titlu la Wimbledon, dar a avut mare succes atât la simplu, cât și la dublu mixt pe iarbă.

Azarenka, de două ori campioană la simplu la Grand Slam, a ajuns în semifinale la Wimbledon în 2011 și 2012. Ea a pierdut de două ori în această etapă în fața Kvitovei și în fața Serenei. De asemenea, a ajuns în finală la Mixed Doubles cu Jamie Murray din Marea Britanie la Wimbledon în 2018. Cu toate acestea, Azarenka a câștigat un mare titlu pe teren de iarbă în ultimul deceniu. Ea a făcut echipă cu Max Mirnyi pentru a câștiga medalia de aur la Mixed Doubles la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012. În finală, au învins-o pe Andy Murray și Laura Robson din Marea Britanie. Azarenka a luat de asemenea acasă medalia de bronz la simplu la acele jocuri olimpice.

Pe următorul loc, șapte, se află sora mult mai celebrei jucătoare americane Serena Williams, Venus Williams făr titluri la Wimbledon și cu un procentaj de 31-12 (72%). Venus Williams a împlinit 40 de ani în această lună, dar vârsta nu a oprit-o să continue să-ți asigure succesul în cea mai bună competiție din ultimul deceniu.

Campioană de cinci ori la Wimbledon, Venus a jucat prima sa finală acolo în 2009, dar și în 2017. Venus a învins-o pe Naomi Osaka, Jelena Ostapenko și Johanna Konta în drum spre finală. Acolo ea a pierdut în fața Garbiñei Muguruza, în ciuda faptului că a avut mai multe puncte stabilite în primul set al acelei finale. Venus și-a continuat succesul cu Serena și pe terenul de dublu. Surorile au câștigat încă două titluri la Wimbledon, în 2012 și 2016. Venus a câștigat și a treia sa medalie de aur olimpică la dublu cu Serena la Olimpiada de la Londra din 2012.

Pe un rezonabil loc opt o regăsim pe Simona Halep, revelația ultimului deceniu din tenisul românesc cu două titluri câștigate pe iarbă, unul la Wimbledon, care i-a adus și locul unu mondial, și cun procentaj foarte bun de 37-15 (71%). Halep a zburat oarecum sub radar și a luat acasă cel de-al doilea titlu de single pentru Grand Slam de la Wimbledon anul trecut. Ea a învins-o pe Azarenka, Coco Gauff și Elina Svitolina în drum spre finală. Acolo, a învins-o pe de șapte ori campioana Serena, 6-2, 6-2. Fostul nr.1 mondial își va apăra titlul de la Wimbledon cel puțin încă un an.

Pe ultimele două locuri, în acest top realizat de organizatorii turneului de la Wimbledon, se află Agnieszka Radwańska cu niciun titlu câștigat pe iarbă și Garbiñe Muguruza, o adevărată revelație, cu un titlu câștigat pe iarba de la Wimbledon în 2015 în fața Serenei Williams.