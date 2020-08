Moțiunea de cenzură a fost depusă de PSD. Ce apare în document

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a anunțat că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban a fost depusă, calificând actualul cabinet ca fiind ”cel mai dezastruos Guverm pe care l-a avut România în ultimii 30 de ani”.

Moțiunea de cenzură a fost depusă de PSD

Astfel, social-democrații acuză Guvernul Orban că a pierdut de tot controlul în gestionarea situației coronavirusului și de devalizarea bugetului de stat sub paravanul pandemiei, conform textului moțiunii de cenzură. PSD mai amintește și de măsurile contradictorii ale Executivului, dar și de restricții impuse fără rost românilor. Sursa citată mai precizează și că președintele țării a fost surprins fără mască la reuniunile de la Bruxelles,„într-un contrast jenant cu ceilalți lideri politici europeni care se conformaseră regulilor de protecție”. De asemenea, PSD îi reproșează ministrului de Finanțe, Florin Cîțu că, în doar nouă luni de guvernare PNL, a împrumutat 105 miliarde lei.

„Au încălcat toate regulile pe care le-au impus cetățenilor! Au nesocotit toate recomandările epidemiologilor! S-au purtat ca și cum s-ar fi aflat deasupra legii și a coronavirusului! Au sfidat un întreg popor pe care l-au forțat să respecte reguli și restricții, pe care ei înșiși le-au călcat în picioare fără nicio jenă! O națiune întreagă l-a văzut pe șeful statului român, Klaus Iohannis, stând impasibil, fără mască la reuniunile de la Bruxelles, într-un contrast jenant cu ceilalți lideri politici europeni care se conformaseră regulilor de protecție. O națiune întreagă l-a văzut pe șeful Executivului, Ludovic Orban, fără mască, fără distanțare, fumând trabuc la un pahar de whisky, în clădirea Guvernului, după ce tocmai instituise pentru populație obligația de a purta masca în spațiile închise! O națiune întreagă a văzut bairamul dat de Virgil Guran în luna mai, petrecerea lui Rareș Bogdan cu 100 de invitați din restaurantul deschis special la Cluj, șueta politică organizată de ministrul Costel Alexe cu 100 de liberali înghesuiți fără măști în salonul unui alt restaurant de la Iași. Acestea sunt contraexemplele pe care românii le-au văzut”, menționează social-democrații în textul moțiunii de cenzură.

Ce spune despre gestionarea pandemiei

PSD mai precizează că Executivul și-a pierdut credibilitatea și pentru că a luat măsuri contradictorii pentru gestionarea pandemiei, amintind de ordonanțele militare din perioada stării de urgență și de schimbările făcute prin aceste acte normative cărora „românii nu mai puteau ține pasul cu schimbările diametral opuse de la o zi la alta”.

„O altă cauză majoră a pierderii controlului asupra pandemiei de către Guvernul Orban 2, a fost seria nesfârșită de decizii și măsuri contradictorii. La început au fost contradicțiile dintre Ordonanțele militare din starea de urgență. Ceea ce se reglementa într-o ordonanță se anula în ordonanța următoare, pentru ca apoi peste încă două sau trei ordonanțe să se revină la reglementarea inițială. Românii nu mai puteau ține pasul cu schimbările diametral opuse de la o zi la alta. Atunci a avut loc trimiterea românilor la export. Nu a contat sănătatea muncitorilor români, înghesuiți în autobuze, în aeroporturi și în avioane. Pentru Iohannis și Orban a contat doar câștigarea bunăvoinței de la Înaltele Porți ale Europei, de unde veniseră apeluri pentru forța de muncă ieftină din România. A urmat apoi lunga serie de contradicții între relaxările și restricțiile reglementate alandala de către Guvernul Orban. A fost greu de înțeles pentru români, de ce nu puteau circula în spațiu deschis în parcuri, dar aveau voie să se îngrămădească în spații închise în supermarketuri”, mai arată PSD, în textul moțiunii de cenzură.

”Este de-a dreptul revoltător!”

De asemenea, social-democrații amintesc de felul în care Guvernul Orban a devalizat bugetul de stat sub paravanul pandemiei și de concluziile controlului Curții de Conturi privind achizițiile făcute de către Executiv.

„Ca și cum toate acestea n-ar fi fost de-ajuns, raportul recent al Curții de Conturi privind cheltuielile publice în timpul stării de urgență a scos la iveală tunurile financiare incredibile date de guvernanți sub paravanul pandemiei. Raportul Curții de Conturi, pe care președintele Iohannis și premierul Orban se fac acum că nu-l văd, ca și cum nu ar fi existat niciodată, ne dezvăluie cea mai mare fraudă guvernamentală din ultimii 30 de ani. Este de-a dreptul revoltător! În timp ce le spuneau românilor să stea în casă în starea de urgență, cei din guvern prăduiau fără nicio jenă bugetul statului, cu măști neconforme, cumpărate pe șpăgi uriașe, la suprapreț, cu plăți ilegale pentru produse și servicii nelivrate, cu achiziții frauduloase prin care s-a drenat banul public către firmele clientelare de partid și către sediile de campanie ale PNL. În prezent, DNA investighează achiziții publice ilegale la UNIFARM de 140 milioane de euro. Hoția începe să iasă la suprafață, din aproape toate achizițiile făcute de Guvern în această perioadă”, mai spune sursa citată.

PSD mai menționează că „pandemia a fost transformată într-o pande-mită generalizată”, iar „corupția și spaga au ajuns până în Cancelaria premierului”.

„Printre cei care au dat șpăgi de sute milioane de euro se află și omul de încredere al lui Ludovic Orban, care tace culpabil când e întrebat dacă a avut discuții cu acea persoană în timpul pandemiei. Invocând siguranța sănătății publice, cei din guvern au tranzacționat viețile cetățenilor cu șpăgi și plăți ilegale de milioane și milioane de euro, din bugetul statului. Au cumpărat ventilatoare pentru salvarea vieții pancienților la prețuri de 3-4 ori mai mari. Au cumpărat izolete la prețul unui automobil – 17.000 euro bucata! Au cumpărat cu bani publici, de la firmele lor de casă, combinezoane și echipamente pentru medici cu prețuri de 10 ori mai mari. Și fără pic de rușine față de temerile românilor în fața pandemiei au făcut achiziții de măști de protecție la prețuri de 100 de ori mai mari”, conform sursei menționate.

Florin Cîțu, în vizorul social-democraților

Social-democrații mai țin să sublinieze că în doar nouă luni de guvernare, ministrul Finanțelor Florin Cîțu a împrumutat peste 105 miliarde de lei, de patru ori mai mult decât în guvernarea PSD.

„Guvernarea PNL este o guvernare pe datorie. Prezentul și viitorul țării sunt amanetate pe termen lung, din cauza incompetenței fără margini a acestui Guvern. În numai 9 luni de guvernare, Ministrul Finanțelor Publice a împrumutat peste 105 miliarde lei, de 4 ori mai mult decât guvernarea PSD. Cu o viteză de împrumut de 1.000 euro pe secundă, ponderea datoriei guvernamentale a explodat la 40% din PIB în luna mai 2020. Guvernul nu a dublat alocațiile copiilor, dar le-a împovărat viitorul cu de 15 ori mai mult suma necesară creșterii alocațiilor”, arată textul moțiunii de cenzură.

PSD mai reproșează PNL că nu a majorat pensiile cu 40%, așa cum era prevăzut în lege.

„Dar nu e vorba doar de împovărarea generațiilor viitoare. E vorba și de împovărarea bătrânilor din prezent. Cheltuielile suplimentare cu dobânzile pentru împrumuturile fantastice ale ministrului Cîțu, de peste 770 de milioane de lei ar fi fost suficiente pentru majorarea pensiei minime cu 10% de la 1 ianuarie 2020, așa cum era prevăzut în programul de guvernare al PSD. Românii plătesc acest preț al incompetenței PNL pentru că, pentru cineva nepriceput în economie, e mult mai simplu să te împrumuți, decât să dezvolți economia și să crești astfel veniturile la bugetul de stat”, potrivit sursei amintite.

Sunt necesare 233 de voturi pentru ca moțiunea să treacă

Social-democrații au mai declarat că Executivul Orban a adus doar austeritate, sărăcie, dar și un cerc vicios al salariilor mici.

„Unde s-au dus banii împrumutați de Guvernul Orban? Pentru ce plătim acest cost uriaș? Nu se vede nimic în economie! Dimpotrivă economia se prăbușește, în procente cu două cifre. Nu se vede nimic în nivelul de trai al populației. Dimpotrivă, puterea de cumpărare scade de la o zi la alta, în ritm accelerat. Creșterile de venituri din anii anteriori, toată bunăstarea pe care românii au reușit să o acumuleze, sunt anulate de prăbușirea puterii de cumpărare a populației în scurta guvernare PNL. Guvernarea PNL a readus austeritatea, sărăcia și cercul vicios al salariilor mici. Creșterile de venituri din anii anteriori, toată bunăstarea pe care românii au reușit să o acumuleze, sunt anulate de prăbușirea puterii de cumpărare a populației. Salariul mediu net a scăzut cu 161 de lei (4,8%) față de decembrie 2019, în timp ce inflația este la nivelul de 2,58%. Deci o scădere cu 7,38% a puterii de cumpărare reale în doar 5 luni din anul 2020”, indică documentul. Ei mai spun că deși Florin Cîțu se laudă cu o inflație sub 3 procente, acest lucru nu se datorează lui, ci „scăderii prețurilor internaționale la carburanți și la energie în contextul pandemiei”. „Ministrul Finanțelor se laudă cu o inflație sub 3%. Nu are însă niciun merit pentru asta, pentru că totul se datorează scăderii prețurilor internaționale la carburanți și la energie în contextul pandemiei. Dar pensionarii și cei cu venituri mici nu își permit să circule cu automobilul pentru a se bucura de scăderea prețului la carburanți. Pentru ei e dureroasă creșterea prețurilor la alimentele de strictă necesitate. Pentru ei contează creșterea prețurilor cu 25% la fructe și legume. O creștere care nu e acoperită nici de majorarea de doar 14% a pensiilor sau de 20% a alocațiilor. Scăderea accelerată a puterii de cumpărare a populației adâncește inechitatea socială, prăpastia dintre cei care au mai mult decât au nevoie și cei care abia își duc traiul de pe o zi pe alta și conduce la falimentul ofertei interne”, conchide PSD în moțiunea de cenzură.

De menționat este că PSD depune luni la Parlament a doua moțiune de cenzură împotriva Cabinetului condus de Ludovic Orban, intitulată „Guvernul PNL, de la pandemie la pandemită generalizată, belșug în buzunarele clientelei PNL, sărăcie în buzunarele românilor”. Potrivit anunțului făcut duminică seară de președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu, moțiunea de cenzură va conține 22 – 24 de paginim, iar deocamdată este semnată de cei 202 parlamentari ai PSD. Însă pentru a trece moțiunea sunt necesare 233 de voturi.