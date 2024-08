Monica Tatoiu a primit decizia de recalculare. Cu cât îi crește pensia de la 1 septembrie, suma e uriașă

Monica Tatoiu este fericită, după ce a primit decizia de recalculare a pensiei! Fosta femeie de afaceri a recunoscut acum cu cât i-a crescut pensia pe care urmează să o primească în luna septembrie.

Monica Tatoiu a primit decizia de recalculare a pensiei

Așadar, Monica Tatoiu nu se numără printre sutele de mii de pensionari necăjiți din România, care s-au trezit cu mai puțini bani la pensie, după recalculare. Fosta femeie de afaceri a vorbit deschis despre cum i-a fost recalculată pensia și câți bani a primit în plus. Mai mult, și soțul ei, Victor, va primi o pensie mai mare.

Fosta profesoară de matematică și-a făcut calculele și a recunoscut că a primit un plus consistent la pensia și așa mare pe care o încasa. Poștașul îi aducea în fiecare lună nu mai puțin de 22.000 de lei, însă după recalculare, suma a crescut și mai mult. Tatoiu a recunoscut că a primit în plus 4000 de lei. Așadar, din luna septembrie va încasa o pensie de 26 de mii de lei! Citește și Monica Tatoiu, detalii despre cea mai pasională partidă de amor: „L-am băgat în spital! Puteam să-l las fără obiectul muncii”

”Am 337 de puncte”

Și soțului ei, Victor, îi crește pensia, cu aproximativ 500 de lei. Dat fiind că trece de pragul de 2.000 de lei, suma va fi impozitată, așa cum a anunțat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Totodată, Tatoiu ne-a zis că această lege nu va fi, însă, pe placul celor care au lucrat în condiții vitrege, cei mai afectați fiind mai ales minerii.

„Legea asta intră în vigoare la 1 septembrie. Nu poate să fie atacată decizia în instanță până atunci. Pe de altă parte, ai doar 45 de zile de la primire și multe plicuri nu au data poștei! Atât eu, cât și soțul meu, am primit deciziile de recalculare. Eu am 337 de puncte. 331 de puncte de contributivitate plus restul, de stabilitate. Mie mi-a crescut pensia cu 4.000 de lei. Soțului meu are 26 de puncte în total. I-a crescut cu 500 de lei. Și, trecând de 2.000 de lei, diferența i-o impozitează”, a dezvăluit Monica Tatoiu pentru fanatik.ro.

700 de mii de pensionari cu pensiile înghețate timp de 6 ani

Din păcate, recalcularea le-a lăsat un gust amar la nu mai puțin de 700 de mii de pensionari, care s-au trezit cu pensii mai mici! Statul i-a asigurat că sumele nu vor scădea, ci vor rămâne cu pensia pe care o au deja. Citește și Cine sunt românii cu pensiile înghețate șase ani. Sunt disperați după recalculare: “De ce acum la bătrânețe să-mi faceți așa ceva?”

Cu toate acestea, respectivii pensionari nu vor mai beneficia de indexarea anuală a pensiei, pentru cel puțin 6 ani de zile! Mulți pensionari sunt pregătiți să dea statul român în judecată.