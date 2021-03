Monica Tatoiu a încercat să-și ia viața. Ce a dus-o la această disperare extremă

Monica Tatoiu a fost la un pas să își ia viața în urmă cu 27 de ani, când copilul ei a avut probleme de sănătate. „Am vrut să mă arunt de la etaj”, a povestit femeia de afaceri.

Monica Tatoiu și-a deschis sufletul în fața oamenilor, într-un interviu pentru Antena Stars. Ea a vorbit pentru prima dată despre viața personală, momentul în care a devenit mamă, dar și care este acum relația cu fiul său. Afacerista a trecut prin clipe grele când copilul ei s-a îmbolnăvit grav și a mărturisit că și-ar fi dat și viața pentru ca acesta să fie bine. Ea a recunoscut că în acea disperare se gândea să se arunce de la etajul spitalului unde era internată cu băiatul.

„L-am luat pe Victor de mână, cu icoana asta și am lăsat-o sub cap. Era tot plin de fire pe cap, vânăt și ne-am ținut de mână. Prima chestie e că am vrut să mă arunc de la etaj, de la Maternitate. În momentul ăla ți se ia tot. Eu nu am știu ce însemna să fiu mamă până nu l-am văzut scos din mine.

L-am luat pe Victor de mână și m-am rugat la Dumnezeu, iar dimineață copilul nu a mai avut nimic. Puterea lui Dumnezeu este imensă, dar trebuie să dai jertfă. Nu înseamnă să tai vițel, să omori un copil, dar trebuie să jertfești ceva”, a povestit ea.