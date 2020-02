Monica se căsătorește cu Paul, verișorul ei primar. Îi despart 20 de ani, dar nu țin cont de gura lumii

FEMEIA care a vorbit despre faptul că s-a îndrăgostit de vărul ei, care are aproape de două ori vârsta ei, spune că intenționează să se căsătorească cu el și să aibă copii. Monica VanHoek, în vârstă de 35 de ani, a fost încredințată lui Paul Derschan, 55 de ani, director de companie de construcții, când a căutat sprijinul familiei și confortul după o căsătorie eșuată, iar cuplul s-a îndrăgostit.

Deși acum sunt un cuplu, cei doi, din Colorado Springs, Colorado spun că nu a fost întotdeauna ușor pentru ei sau familia lor să înțeleagă pe deplin noua situație.

„La început a fost extrem de dificil să fiu cu el. M-am simțit foarte vinovată și chiar am plâns după aceea din cauza a cât de rău m-am simțit. Relația noastră a fost atât de naturală, deoarece am avut o legătură strânsă fiind familie, de fapt, intimitatea sexuală a fost singura parte care s-a simțit forțată. După aproximativ șase luni am putut să avem o relație sexuală sănătoasă fără să ne simțim incestuali sau greșiți.”, a spus Van Hoek.