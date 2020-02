Carmen Harra a renunțat la părul bogat care a consacrat-o. Cum arată vopsită… roz: ”E o glumă!” FOTO

Carmen Harra și-a surprins fanii cu ultima postare din mediul online! Dacă unii au râs copios când au văzut-o, alții s-au speriat nevoie mare de noua schimbare. Cum îi stă cunoscutei prezicătoare roz și ce le-a spus celor ce o urmăresc pe rețelele de socializare?

Carmen Harra, surpriză pentru fani. Cum arată cu părul roz?

Cunoscuta interpretă a viselor sale în care i se arată viitorul i-a uimit pe fanii ei. Ccunoscută ca fiind mereu pusă pe șotii, plină de viață și cu un suflet mereu tânăr, Harra s-a pozat cu o perucă viu colorată. Unii din cei care o urmăresc au râs de noua coafură adoptată de aceasta și de spiritul său viu și copilăresc, alții nu au reacționat prea bine. Unii dintre fani artistei s-au temut că ea a renunțat total la părul roșcat închis și la coafura care a făcut-o consacrată. Din fericire, Carmen a venit imediat să-i liniștească și le-a spus că totul este doar o glumă. „Keeping up with the challenging times”/ „Ținând pasul cu timpurile care te provoacă”, a fost mesajul solistei.

Amintim că ea locuiește în Statele Unite ale Americii deja de mulți ani, alături de fiica ei, dar vine frecvent în România. De asemenea, ține legătura cu cei dragi care îi știu evoluția și încă îi ascultă piesele. Mai mult decât atât, face des predicții care dau fiori românilor. Două dintre ele a pus pe jar pe toată lumea.

„Anul acesta întreaga lume va fi zguduită pe plan politic”