Monica Pop, afirmație șoc cu privire la vaccinarea anti-Covid-19: „De data asta sunt de acord cu domnul Orban”

Medicul Monica Pop revine în atenția publicului pentru a-l susține pe Ludovic Orban, dar și pentru a critica cu duritate bătaia de joc cu care au fost tratați milioane de bolnavi pe toată durata pandemiei. Potrivit renumitului medic, persoanele cu afecțiuni cronice au fost ignorați, astfel că multe decese au survenit în urma lipsei de tratament.

În cursul serii de luni, medicul oftalmolog a vorbit despre problemele cu care se condruntă România după o perioadă îndelungată de pandemie și de presiune asupra sistemului medical.

Surprinzător este faptul că Monica Pop consideră că afirmația lui Ludovic Orban cu privire la plata vaccinului anti-Covid-19 într-un viitor este pertinentă, astfel că oamenii ar trebui să-și plătească singuri vaccinul, așa cum se întâmplă și în cazul altor vaccinuri, inclusiv cel antigripal.

„Personal sunt de acord cu domnul Orban. De data asta eu sunt de acord pentru că acest vaccin ar trebui să aibă același statut cu celelalte vaccinuri. Nu s-a ținut cont de faptul că sunt asigurați pentru care ar trebui să existe o cotă de gratuitate.

De ce ar fi acest vaccin altfel decât celelalte. Aș dori ca vaccinul să fie ca toate celelalte, să fie și vaccinați gratuit. Covid nu are mortalitatea mai mare decât a gripei. Covid are mortalitate de sub 0,1%.”, a declarat Monica Pop, pentru România TV.