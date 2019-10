Monica Iagăr s-a recăsătorit. Fosta atletă a purtat o rochie neobişnuită pentru o mireasă. Cum şi-a făcut apariţia la marele eveniment

Monica Iagăr și-a refăcut viața! Aceasta s-a recăsătorit de curând și a surprins cu ținuta pe care a ales-o în ziua marelui eveniment. Cum și-a făcut apariția în ziua specială?

Monica Iagăr s-a măritat pentru a doua oară și și-a botezat și bebelușul. Se pare că a ieșit soarele și pe strada fostei atelte, motiv pentru care viața sa de acum pare a fi numai lapte și miere. Fosta campioană și-a găsit în sfârșit un bărbat care o face fericită, așa că nu l-a lăsat să scape nicidecum. Monica și-a unit destinul cu iubirea vieții sale în cursul zilei de sâmbătă, la Biserica Sf. Spiridon Vechi. Cristi Ngeacșu este și el sportiv și fost campion la judo.

Monica a avut parte de multe drame personale cu câțiva ani în urmă, mai apoi a venit divorțul scandalos de Cosmin Cernat. După multe suferințe, viața sa a luat o turnură neașteptată. Căsătoria cu prezentatorul de la Exatlon i-a adus două fetițe: Maya (10 ani) și Ayana (16 ani).Bărbatul care o împlinește a făcut-o să își mai dorească un copil, așa că Monica a adus pe lume de curând un băiețel. Fosta sportivă a ales să nu se conformeze ținutei albe care se pretează unui astfel de eveniment, astfel că a optat pentru o rochie bleumarin care a făcut-o să se simtă extraordinar.

„Cred că toată lumea mă știe ca sportivă, dar am venit aici să vă povestesc despre ce am făcut și fac mai departe pentru a deveni mamă. Probabil că se știe că am două fetițe, și atunci când ai două fetițe, vrei și un băiat. Nu contează vârsta, am 46 de ani și cred că vârsta este cea mai mică poblemă, cel puțin pentru mine. O să spuneți «da, este sportivă»”, dar nu înseamnă că dacă sunt sportivă, sunt și sănătoasă. O luptă care durează de doi ani și sper să fie cu succes. Am pierdut o sarcină în patru luni și era așa, am zis ok, ca la olimpiadă, lasă că mai mergem săptămâna viitoare, mai concurăm, mai vedem ce facem. Probabil că sunt momente în care cazi și de-a lungul acestor ani, sunt femei care renunță. Nu ai voie să renunți, eu am încercat, până să ajung la o formă finală. Am încercat toți doctorii din București. Toată lumea spunea că infertilitatea și ginecologia sunt o știință. Am zis «dați-mi o soluție»”

Monica Iagăr