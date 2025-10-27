Monica Gabor s-a întors în România, în mare secret, după mai bine de 10 ani. Ce a făcut imediat ce a ajuns la București

După mai bine de un deceniu petrecut în Statele Unite, Monica Gabor a revenit pe neașteptate în România, într-o vizită despre care, inițial, aproape nimeni nu a știut. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a aterizat la București în mare discreție, dorind să aibă parte de câteva zile liniștite, departe de atenția publicului. Însă, așa cum se întâmplă adesea în cazul vedetelor, a fost surprinsă de paparazzi.

Monica Gabor, surprinsă în București

La scurt timp după ce a ajuns în România, paparazzii au surprins-o pe Monica Gabor într-un moment de relaxare, în centrul Capitalei. Potrivit imaginilor publicate de SpyNews.ro, vedeta a fost văzută la o terasă elegantă, alături de o prietenă apropiată, cu care părea să se bucure de o conversație.

Monica a atras toate privirile celor din jur prin apariția sa. A purtat un costum alb, elegant, format din sacou cambrat și pantaloni lungi, completat cu pantofi cu toc și o geantă elegantă, perfect asortată ținutei. Machiajul discret și coafura naturală i-au completat imaginea rafinată. Ochelarii de soare și bijuteriile discrete au completat look-ul.

Un gest care a atras atenția celor din jur a fost acela în care Monica i-a deschis ușa mașinii prietenei sale. Fosta doamnă Columbeanu a ales să continue drumul pe jos, semn că își dorea, probabil, să se bucure de o scurtă plimbare prin oraș.

O revenire neașteptată

Revenirea Monicăi Gabor în România este prima după o lungă perioadă petrecută în Statele Unite, acolo unde s-a stabilit alături de iubitul ei, Mr. Pink, omul de afaceri cu care formează un cuplu de peste un deceniu. În ultimii ani, Monica a fost foarte discretă în privința vieții personale, preferând să se concentreze pe familie și pe proiectele sale din America.

În urmă cu puțin timp, au apărut zvonuri potrivit cărora vedeta ar fi devenit mamă pentru a doua oară, în secret, și ar fi adus pe lume un băiețel. Vizita sa în România i-a surprins pe mulți, cu atât mai mult cu cât fiica ei, Irina, declara la ultima sa vizită în țară că Monica nu intenționează să vină prea curând aici.