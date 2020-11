Monica Gabor este în faliment. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu, decizie de ultimă oră

Fosta soție a lui Irinel Columbeanu vine cu o decizie la care nimeni nu se aștepta. Se strânge cureaua în familia sa de peste hotare? Moni este oficial în faliment! Cum s-a petrecut totul?

Monica Gabor e oficial în faliment! Ce decizie a luat fostul model?

Monica Gabor a încheiat un capitol important din viața ei care îi amintea de trecut. Mama singurei fetițe a lui Irinel Columbeanu a reușit să șteargă și ultimul lucru care o mai lega de fostul soț, iar acum își poate trăi în sfârșit liniștită viața pe care o duce de ani buni departe de meleaguri, alături de Mr. Pink. Compania Monicăi și-a declarat recent faliment, după ce Fiscul a dat-o în judecată pentru a recupera banii datorați de fosta „Scorpie de la Izvorani”. „Dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC MONICA COLUMBEANU MEDIA SRL. Constată că debitorul este dizolvat anterior formulării cererii introductive. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar”, au decis magistrații.

O altă companie deținută de fostul model și deschisă imediat după despărțirea de Irinel Columbeanu a fost dată în judecată de trei afaceriști. Aceștia au cerut radierea afacerii de la Registrul Comerțului, astfel că acum pe fosta soție a lui Irinel Columbeanu nu o mai leagă nimic de plaiurile natale sau de trecutul cu fostul milionar. „Admite cererea. Dispune radierea din registrul comerţului a menţiunii privind sediul pârâtei Monica Gabor Media SRL din Bucureşti, Calea Victoriei, nr. …, sector 1. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni în Registrul Comerţului. Obligă pârâta Monica Gabor Media SRL la plata către reclamanţi a cheltuielilor de judecată în cuantum de 100 lei”, au dispus judecătorii, în procesul amintit.

„Sunt foarte fericită pentru viața pe care o am aici. Și pe omul care a fost înainte în viața mea”

„Sunt foarte fericită pentru viața pe care o am aici. Îl apreciez foarte mult pe omul din viața mea. Consider că mi-a adus multă schimbare în bine. Și pe omul care a fost în viața mea înainte. Și el m-a ajutat foarte mult și doar cu acești oameni am reușit să devin ceea ce sunt astăzi și le mulțumesc”, a spus Monica Gabor despre fostul partener și actualul iubit.