Irinel Columbeanu, ajutat de Monica Gabor. Ce i-a propus fosta soție este inimaginabil

Rolurile s-au schimbat! Irinel Columbeanu este cum ajutat de Monica Gabor. Fosta soție a venit din urmă cu o propunere la care fanii fostului cuplu nu s-ar fi așteptat. Ce i-a spus frumoasa tatălui fetiței sale?

Irinel Columbeanu se află încă într-un moment sensibil în privința multor aspecte din viața sa. Acesta refuză în interviuri să vorbească despre relația cu Oana, fanii gândindu-se că s-au despărțit, fiica lui a ales să plece la mama ei în SUA și astfel o vede mai rar, iar în sectorul financiar bate vântul.

De unde în anii 2000 putea să-și facă orice poftă dorea, acum se chinuie să scoată profit peste cât cheltuie lună de lună. Monica Gabor i-ar fi propus fostului afacerist să se mute în Statele Unite ale Americii din mai multe considerente.

Fosta doamnă din Izvorani a revenit recent pe meleaguri pentru a merge la mormântul părinților, moment în care s-a gândit să-i sară ea în ajutor de data aceasta tatălui fetiței ei.

Bărbatul ar putea să o ia de la zero în privința anumitor proiecte și idei pe care în România nu le-a dezvoltat, dar cel mai important lucru este că ar fi mai aproape de micuța lui care crește pe zi ce trece.

Întrebat în cadrul unui interviu cât cheltuie pe lună, fostul milionar a răspuns: „Stați un pic să fac o socoteală. Nu știu, undeva între 30 și 50 de milioane. Se întâmplă sa folosesc acești bani pentru mâncare. Faptul că îmi gătesc singur este o plăcere, nu o fac întotdeauna pentru că nu am atâta răbdare‘, a răspuns fostul milionar.

„Irinel Columbeanu este dovada indubitabilă: în România ești criticat masiv indiferent de situație: fie ai bani să-i învârți cu lopata, fie ai pierdut totul. Judecata de pe margine atinge cote gigantice, chiar dacă ești sărac sau bogat. Am avut discuții consistente cu domnul Columbeanu. Am reușit să-l cunosc mult mai bine și sunt resemnat cât de mult (și de ușor) se minte în societatea românească atunci când unii se agață de un sâmbure de scandal. În opinia mea, potențialul proiectului său actual este foarte mare și cred că se va reinventa ușor întrucât muncește cu patimă la scrierea unei cărți. Și credeți-mă, are ce să scrie în ea. Concluzia: luptă pentru prosperitate, pentru abundență, pentru bani. Fie că ai, fie că n-ai, nimănui nu-i va păsa!”

Ștefan Mandachi (Sursa: facebook.com)