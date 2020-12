Informații de ultimă oră despre vedeta în stare critică: ‘Plămânii sunt la 5%’

Starea de sănătate a impresarului vedetelor, Lucian Ionescu, este foarte gravă. „Plângea, se sufoca, plămânii sunt doar 5%.”

Lucian Ionescu, vedeta de la ATI. Informații de ultimă oră despre starea sa de sănătate

„Este intubat, la ATI, la Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino. Plămânii lui sunt blocați, mai funcționează doar 5%, doar o minune îl mai poate salva. Medicii acestui spital nu se dau bătuți, colaborează pentru un tratament eficace cu specialiștii din Germania”, a spus fiica lui, Ana-Maria, pentru Impact.

„Îmi spunea vineri dimineață că mă iubește mult, că e bine, că vine acasă, apoi, după câteva ore, i-a spus mamei că nu poate respira, că se sufocă și că îl vor intuba. Plângea”, a completat aceasta.

Lucian Ionescu are cinci copii. Toți stau acum în așteptarea unei vești bune privind starea sa de sănătate: „Tata s-a simțit rău, săptămâna trecută, vineri a ajuns la Spitalul Cantacuzino, fusese la altă clinică, numai că starea lui de sănătate se agravase între timp și doar aici era o aparatură performantă. Inițial, se simțea bine, chiar mi-a zis că mă iubește mult și că d-abia așteaptă să revină acasă. Apoi, la scurt timp, a sunat-o pe mama, și i-a zis că va fi intubat, căci nu poate respira. Plângea. De atunci e intubat, la ATI, nu am mai putut lua legătura cu el, medicii ne țin la curent prin telefon cu evoluția stării de sănătate”, a menționat Ana-Maria.

Tânără se roagă neîncetat ca tatăl ei să iasă învingător din lupta cu aceast boală: „Plâng, nu mai știu ce să fac, îmi ador tatăl, nu ne așteptam să se întâmple asta, el se temea de virus, purta mască cu filtru, foarte bună. Mama i-o cumpărase, ca să stea fără grijă afară, la plimbare. El nici nu prea ieșea din casă, nu mergea la cumpărături. A fost doar pe la televiziuni, la filmări, cred că acolo s-a îmbolnăvit. Și mama are COVID-19 și surioara mea a avut, ea a fost externată ieri de la Spitalul Matei Balș, au fost forme ușoare”.

Impresarul irozina purtarea măștii, dar se conforma

Impresarul vedetelor, Lucian Ionescu, nu se încredea în eficacitatea purtării măștii de protecție, ba chiar făcea glume pe seama unor restricții impuse de autorități în contextul pandemiei de COVID-19: „Poartă mască, este eficientă și te protejează! A redus numărul de infectați de la 100 la 4.023 pe zi”, scria el pe Facebook. Totuși, în cele mai recente fotografii publicate pe rețelele de socializare, Lucian Ionescu apare purtând una, semn că realiza faptul că se află în grupa persoanelor cu risc crescut, din cauza problemelor cronice de sănătate, cât și a kilogramelor în plus.

„Nu mai are virusul, dar COVID-19 a făcut ravagii în urma lui. Tata avea plămânii foarte sensibili, în urma unor accidente, se tot ferea de răceli. Plus că e bolnav de diabet și are hipertensiune. Ne rugăm ca tăticul meu să fie bine, să vină acasă!”, a mai spus Ana-Maria.