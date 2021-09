Monica Anghel a făcut covid, deși s-a vaccinat cu ambele doze. Imaginea postată de artistă FOTO

Clipe dificile pentru artista Monica Anghel. Cântăreața a fost infectată cu virusul COVID, iar vestea a dat-o chiar ea pe rețelele de socializare. Cum se simte fosta concurentă de la Te Cunosc de Undeva.

Fanii Monicăi Anghel s-au speriat atunci când faimoasa artistă a postat o fotografie pe rețelele de socializare, în dreptul căreia și-a anunțat susținătorii că a fost diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus, deși cântăreața a făcut deja schema completă de vaccinare, fiind imunizată cu cele două doze de ser.

Fosta concurentă de la Te Cunosc de Undeva a distribuit o imagine în care apare cu părul acoperit și cu ochii semideschiși, probabil din cauza oboselii. Artista le-a transmis un mesaj de încurajare fanilor, sfătuindu-i să fie precauți și să aibă grijă de ei.

Admiratorii blondinei nu au rămas indiferenți la spusele artistei și au postat zeci de mesaje în care i-au transmis multă sănătate. Mai mult, mulți dintre urmăritorii solistei au fost în asentimentul ei, mărturisind că și ei au fost infectați cu COVID, deși erau vaccinați.

Monica Anghel nu este singura artistă care a fost infectată cu noul coronavirus în ultimele zile. Theo Rose a făcut COVID și și-a anunțat fanii de pe Facebook, cu puțin timp în urmă. Momentan, artista se îngrijește acasă, deoarece a făcut o formă ușoară a bolii.

„Oameni buni,

Zilele trecute nu m-am simtit prea bine. Am simtit ca ma ia o raceala, drept urmare am stat acasa, cu scopul de a face o pauza vocala pentru a putea onora cantarile de saptamana asta.

Aseara am facut un test rapid, care a iesit pozitiv.

La orele 3:00 ale diminetii am plecat sa ma testez la o sectie de testare pcr non-stop. Astazi am primit rezultatul, care este pozitiv. Va aduc asta la cunostinta, pentru ca ar fi fost o perioada cu multe evenimente, poate ultima atat de plina din acest sezon si ar fi fost extraordinar atat pentru mine cat si pentru trupa mea sa le putem onora.

Ma simt ok, din fericire simptomele nu difera cu mult fata de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru ca da, am mai fost infectata o data. Imi cer scuze fata de oamenii care ma asteptau sa le cant si ma bucur totodata ca am actionat la timp si nu am imbolnavit pe nimeni. Aveti grija de voi si de ai vostri!”, a scris cântăreața Theo Rose pe pagina ei oficială de Facebook.