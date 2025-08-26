Monica Anghel a ajuns pe masa de operație. Artista va suferi încă o intervenție chirurgicală delicată peste câteva zile

Monica Anghel trece prin momente delicate pe plan medical. Îndrăgita artistă, mereu cu zâmbetul pe buze în fața publicului, a dezvăluit că a fost supusă recent unei intervenții chirurgicale oftalmologice. Operația a decurs cu succes, însă vedeta urmează să revină pe masa de operație peste câteva zile, pentru o a doua procedură la celălalt ochi.

Monica Anghel a suferit o intervenție chirurgicală

Ultimele luni nu au fost deloc simple pentru Monica Anghel. Deși mereu afișează un zâmbet în fața publicului, artista s-a confruntat cu o problemă medicală care i-a afectat serios calitatea vieții. După ce a analizat mai multe variante, cântăreața a decis să apeleze la medici și a ajuns pe masa de operație.

În cea mai recentă postare pe rețelele de socializare, Monica Anghel s-a arătat în fața fanilor cu un bandaj la ochi și a explicat că a trecut printr-un implant de cristalin. Intervenția a fost necesară din cauza problemelor de vedere, însă, din fericire, totul a decurs cu succes. Artista a transmis că se simte bine și așteaptă cu încredere cea de-a doua operație, programată pentru săptămâna viitoare.

„Am luat cea mai bună decizie, astăzi m-a operat domnul doctor… alături de echipa dansului, o echipă fantastică. Implant de cristalin ochiul drept, ochiul stâng săptămâna viitoare tot marți, abia aștept să vă văăăăd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, a scris Monica Anghel, pe pagina sa de Instagram.

Procedura la care a fost supusă Monica Anghel este una oftalmologică minim invazivă. În timpul intervenției, cristalinul natural – afectat de cataractă sau alte tulburări de refracție – este înlocuit cu o lentilă artificială, cunoscută și sub numele de cristalin artificial sau lentilă intraoculară.

Scopul acestei operații este restabilirea unei vederi clare și creșterea confortului vizual. Medicii subliniază că implantul de cristalin este una dintre cele mai sigure și eficiente intervenții oftalmologice, cu rezultate vizibile imediat. De regulă, pacienții își pot relua activitățile obișnuite la scurt timp după procedură și încep să observe o îmbunătățire a vederii încă din primele 24 de ore.