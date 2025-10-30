Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital

Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat, pe rețelele de socializare, o fotografie în care apare pe patul de spital. Imaginea, însoțită de un mesaj subtil, a stârnit un val de emoție printre admiratorii artistei, care i-au transmis gânduri bune.

Monica Anghel a ajuns pe mâinile medicilor

„Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”, a scris Monica Anghel pe Facebook, fără să ofere detalii despre afecțiunea de care suferă sau despre motivul internării.

Fanii au reacționat imediat, umplând secțiunea de comentarii cu mesaje de încurajare și urări de însănătoșire. Postarea artistei le-a reamintit multora cât de fragilă poate fi sănătatea, chiar și în cazul unei persoane mereu pline de energie și optimism.

În urmă cu doar câteva luni, artista a trecut printr-o altă intervenție medicală, de această dată la nivelul ochilor. După o perioadă în care a avut dificultăți de vedere, cântăreața a decis să se lase pe mâna specialiștilor și să facă o operație de implant de cristalin.

„Am luat cea mai bună decizie”

Cu sinceritatea și eleganța care o caracterizează, Monica Anghel a vorbit atunci deschis despre experiența sa, explicând că decizia nu a fost ușoară, dar era necesară.

„Am luat cea mai bună decizie. Astăzi m-a operat domnul doctor, alături de o echipă fantastică. Implant de cristalin la ochiul drept, iar săptămâna viitoare, tot marți, urmează ochiul stâng. Abia aștept să vă văăăăd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, scria artista în mediul online, alături de o fotografie în care purta un bandaj discret la ochi.

Implantul de cristalin este o intervenție oftalmologică modernă, prin care cristalinul natural al ochiului – afectat de cataractă sau alte tulburări de refracție – este înlocuit cu o lentilă artificială, menită să redea claritatea vederii. Este o procedură sigură, cu recuperare rapidă, care le permite pacienților să își recapete vederea chiar din primele 24 de ore după operație.

Dincolo de problema oftalmologică, Monica Anghel a trecut prin schimbări radicale în ultimii ani. Vedeta a pierdut un număr considerabil de kilograme, însă cu toate acestea, are de-a face în continuare cu critici.