Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
30 oct. 2025 | 13:42
de Daoud Andra

Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital

Monden
Monica Anghel, probleme de sănătate. Mesajul emoționant transmis de artistă, de pe patul de spital

Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat, pe rețelele de socializare, o fotografie în care apare pe patul de spital. Imaginea, însoțită de un mesaj subtil, a stârnit un val de emoție printre admiratorii artistei, care i-au transmis gânduri bune.

Monica Anghel a ajuns pe mâinile medicilor

„Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă. O experiență care mă face să apreciez mai mult fiecare moment! Vă îmbrățișez!”, a scris Monica Anghel pe Facebook, fără să ofere detalii despre afecțiunea de care suferă sau despre motivul internării.

Fanii au reacționat imediat, umplând secțiunea de comentarii cu mesaje de încurajare și urări de însănătoșire. Postarea artistei le-a reamintit multora cât de fragilă poate fi sănătatea, chiar și în cazul unei persoane mereu pline de energie și optimism.

În urmă cu doar câteva luni, artista a trecut printr-o altă intervenție medicală, de această dată la nivelul ochilor. După o perioadă în care a avut dificultăți de vedere, cântăreața a decis să se lase pe mâna specialiștilor și să facă o operație de implant de cristalin.

Fotografia publicată de Monica Anghel (sursa: Facebook)

„Am luat cea mai bună decizie”

Cu sinceritatea și eleganța care o caracterizează, Monica Anghel a vorbit atunci deschis despre experiența sa, explicând că decizia nu a fost ușoară, dar era necesară.

Vezi și:
Monica Anghel a ajuns pe masa de operație. Artista va suferi încă o intervenție chirurgicală delicată peste câteva zile

„Am luat cea mai bună decizie. Astăzi m-a operat domnul doctor, alături de o echipă fantastică. Implant de cristalin la ochiul drept, iar săptămâna viitoare, tot marți, urmează ochiul stâng. Abia aștept să vă văăăăd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, scria artista în mediul online, alături de o fotografie în care purta un bandaj discret la ochi.

Implantul de cristalin este o intervenție oftalmologică modernă, prin care cristalinul natural al ochiului – afectat de cataractă sau alte tulburări de refracție – este înlocuit cu o lentilă artificială, menită să redea claritatea vederii. Este o procedură sigură, cu recuperare rapidă, care le permite pacienților să își recapete vederea chiar din primele 24 de ore după operație.

Dincolo de problema oftalmologică, Monica Anghel a trecut prin schimbări radicale în ultimii ani. Vedeta a pierdut un număr considerabil de kilograme, însă cu toate acestea, are de-a face în continuare cu critici.

„Sunt același om. Faptul că am slăbit, da. A fost o problemă medicală și am fost obligată să slăbesc. Dar altfel de schimbări nu au fost. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic altceva. Da, atitudinea celor din jur evident că s-a schimbat. În continuare sunt oameni care îmi scriu că eram mai frumoasă când eram grasă.

Că sunt urâtă, că sunt slabă și așa mai departe. Dar asta nu mă mai interesează, nu mai este o problemă a mea. Important este că sunt sănătoasă și că mă simt bine. Bine, oamenii acceptă extrem de greu schimbările. Asta nu mai este problema mea, nu mai are legătură cu mine”, a declarat Monica Anghel, pentru revista Viva!, în urmă cu ceva timp.

Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Veste ȘOCANTĂ la Brăila! Încă un medic a murit în secția de Terapie Intensivă. Ștefan Sînpetru, găsit decedat de colegi. Tragedia vine după decesul Ștefaniei Szabo!
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Adevarul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Horoscop zilnic 30 octombrie 2025. Zodia care își vede planurile distruse peste noapte
Horoscop zilnic 30 octombrie 2025. Zodia care își vede planurile distruse peste noapte
Horoscop
acum 18 ore
Majda Aboulumosha trăiește viața pe repede înainte: „Eu sunt într-o cursă continuă”. EXCLUSIV
Majda Aboulumosha trăiește viața pe repede înainte: „Eu sunt într-o cursă continuă”. EXCLUSIV
Monden
acum 20 de ore
De ce a renunțat Marisa Paloma la saloanele din București, chiar dacă afacerile îi mergeau bine: „Urmează niște schimbări”. EXCLUSIV
De ce a renunțat Marisa Paloma la saloanele din București, chiar dacă afacerile îi mergeau bine: „Urmează niște schimbări”. EXCLUSIV
Monden
acum 22 de ore
Ce își dorește Irinel Columbeanu de la Monica Gabor. Fostul milionar, mărturisire emoționantă după ce a aflat că fosta soție a venit în România
Ce își dorește Irinel Columbeanu de la Monica Gabor. Fostul milionar, mărturisire emoționantă după ce a aflat că fosta soție a venit în România
Monden
acum 24 de ore
Parteneri
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
Click.ro
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore întregi au rupt rândurile
Digi24
Ce a decis familia Ștefaniei Szabo în legătură cu înmormântarea ei. Cei dragi vor să îi pună în sicriu un obiect anume, ca un ultim gest de iubire
Unica.ro