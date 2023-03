Monedele care îți pot aduce 35.000 de dolari dacă le-ai adus cu tine din vacanțe. Caută-le repede prin casă!

Cu siguranță cei mai mulți oameni se gândesc la vară și la concediul meritat pe care majoritatea aleg să și-l facă atunci în cele mai călduroase zile și cât mai aproape de apă. Specialiștii vin cu câteva trucuri pentru o relaxare de neuitat. Ia cu tine puțină răbdare pentru magazinele de vechituri. În felul acesta nu o să vii acasă cu mâna goală, ci cu un cont de economii la care nu te-ai fi gândit.

Monede care îți aduc conturile pline: poți să câștigi 35.000 de dolari

O emisiune celebră numită vânătoarea de comori caută monede rare de epocă din secolul al XIX-lea care acum valorează milioane și care sunt neprețuite ca simbol pentru colecționarii profesioniști.

Desigur că monedele de circulație din zilele noastre nu merită atât, dar acestea ar putea fi privite în viitor ca pe niște obiecte impresionante ce peste zeci de ani ar putea ajunge chiar și în muzeu.

În funcție de starea monedelor vechi pe care le ai, poți să pleci acasă cu conturile pline și cu mai puține griji în cazul în care te afli prin anumite locuri unde există magazine de vechituri.

Despre ce monede este vorba?

Cele mai importante și care îți pot aduce câteva zeci de mii de dolari sunt monedele de 25 de cenți din anul:

1971: cu imaginea cartierului modern Washington una din cele mai căutate din epoca modernă, fiind o monedă bătută în monetăria din San Francisco de șase ori cu o matriță fină.

1942: aproape orice monedă din acea etapă valorează sume incredibile, mai cu seamă aceasta din 1942 în care se poate vedea tot cartierul valoros menționat și care este realizată 90% din argint. Pe fața cealaltă a sa se află și profilul lui George Washington și un vultur de argint cocoțat pe o marmură.

1968: moneda aceasta este cunoscută pentru detaliile impresionante și baterea de înaltă calitate, lucru care o face și mai valoroasă. Ea prezintă profilul lui George Washington, inscripția ,,Liberty” și reversul un vultur cocoțat pe o creangă cu inscripția ,,Statele Unite ale Americii”.

1932: moneda de 25 de cenți din acest an este dorită de cei mai mulți colecționari profesioniști. Mai exact, ea este numărul din primul an al seriei Washington de cenți, ceea ce o face foarte rară și numai bună pentru o colecție. Bănuțul a fost bătut în Denver și se pare că are un tiraj redus de 436.800 de bucăți, număr incredibil de mic în comparație cu alții de 25 de cenți din alți ani.