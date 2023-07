Moneda care se cumpără cu aproape 20.000 de lei. E din 1985, de ce costă atât: „O patină excelentă”

În ultimii ani, tot mai mulți colecționari amatori de bani vechi scot la vânzare bancnote sau monede rare, pe care cer sume record. Astăzi vorbim de un român care deține o monedă pe care o vinde cu aproape 20.000 de lei. Citește mai departe și vezi despre ce ban este vorba. Poate îl ai și tu pierdut prin sertare.

Dacă te numeri și tu printre cei care au acasă colecții de bancnote și monede rare, și vrei să le valorifici, trebuie să știi cum să le evaluezi, mai întâi. Potrivit specialiștilor, trei factori determină valoarea monedelor și a bancnotelor rare: vârsta, starea și tirajul, acesta din urmă fiind cel mai important.

Fenomenul a prins extrem de bine în ultimii ani, bancnotele și monedele vechi ajungând să se vândă la prețuri piperate, mai ales pentru faptul că marii colecționari sunt dispuși să plătească o avere pentru a și le putea adăuga în portofoliu. Prin urmare, în timp ce unii le păstrează cu sfințenie, alții le scot la vânzare pentru face sume frumușele de pe urma lor.

Din acest motiv, pe internet, site-urile de anunțuri abundă în oferte de bancnote sau monede vechi de vânzare. Recent, un român a publicat un anunț cu o monedă rară one cent America 1985, pe care vrea să o vândă pentru suma de 18.000 de lei.

Citește și: Bancnota din perioada comunismului care se vinde cu 3.000 de lei. O ai și tu pe acasă?

În anunțul postat în mediul online se precizează faptul că aceasta este foarte rară, fiind din anul 1985. De asemenea, este foarte bine întreținută și are o patină excelentă, motiv pentru care a considerat că se pretează să o vândă la acest preț piperat.

”Vând monedă foarte rară one cent United States of America an 1985 foarte bine întreținută și cu o patină excelentă. Pentru cunoscători și pasionați de colecție. Pentru detalii vă stau la dispoziție telefonic la numărul de telefon din anunț.”, este anunțul vânzătorului.