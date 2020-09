Mona de la Puterea Dragostei rupe tăcerea despre despărțirea de George. În lacrimi, după eliminare

Discuții imense în casa Puterea Dragostei, dar și dincolo de platourile de filmare! Mona a părăsit competiția, iar în urma sa a rămas George, care-și cam face de cap cu cineva. Ce dezvăluiri aduce bruneta despre relația cu bărbatul care a rămas în casa iubirii fără ea?

Puterea Dragostei: Mona, dezvăluiri incendiare despre relația cu George

Mona și George au reprezentat primul cuplu din cel de-al treilea sezon, dar se pare că nu au reușit în cele din urmă să demonstreze puterea dragostei. Tânăra mămică a fost eliminată, iar la scurt timp a ținut să transmită un mesaj tuturor, dar în special lui George. Acesta a aruncat bomba și a susținut că, de fapt, ei doi nu mai formează un cuplu adevărat încă de la primele certuri între ei. Deși relația lor a început în a doua ediție, fanii show-ului au crezut că va ține și după finele competiției, dar nu a fost așa.

Înainte să plece, amorezii s-au certat crunt, iar George a spus atunci în fața tuturor că drumurile lor nu vor mai avea cale comună și asta pentru că și tânăra își dorește același lucru. Bruneta a explicat în cadrul unui live cum au stat lucrurile și de ce a intervenit lipsa comunicării atât de brusc în povestea lor. Mai mult decât atât, a subliniat că cei doi sunt blocați pe toate rețelele de socializare și că nu mai există opțiunea de a se reîmpăca, mai cu seamă că George a mărturisit în ediția de azi că este interesat să cunoască două din fetele din casă – pe Mariana și Mădălina.

„Fiecare spune alt lucru, noi nu comunicăm”

”Sunt lucruri nerezolvate la mijloc. Noi nu putem să comunicăm, de aceea eu spun ceva, el altceva. De exemplu, el aseară a făcut un live în care a intrat o domnișoară cu el. Ce ar fi trebuit să fac în momentul ăla, să-l blochez? Nu, eu am intrat pe grupul de susținere și am întrebat cine este domnișoara, nu m-am dus ca să-l blochez. Ceea ce însă a făcut el astăzi, după ce avăzut mesajele. Da, m-a blocat! Fără să poarte o discuție cu mine. Este vulcanic, el ia deciziile singur. El a zis că eu nu mai vreau sa fiu cu el, eu vă spun invers, el nu vrea să mai fie cu mine. Noi tot timpul așa am fost, fiecare spune alt lucru, pentru că noi nu comunicăm. Nu putem să luptăm pentru iubirea noastră dacă nu suntem în aceeași barcă”

Mona