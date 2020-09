Bianca Comănici de la Puterea Dragostei i-a uluit pe apropiați. Ce a putut să facă

Bianca Comănici a trecut prin momente gerle, mai ales după despărțirea de Livian. Dar asta nu a împiedicat-o să încerce să-și revină și să meargă mai departe.

Ca mulți dintre noi și Bianca Comănici a avut parte de suferință din dragoste. Lucrurile nu am mers așa cum și-ar fi dorit câștigătoarea celor două sezoane de ”Puterea Dragostei”. Dar ceea ce te lovește te întărește, spune o vorbă din popor. Se pare că se aplică și cazul frumoase brunete. Tânăra și-a uimit apropiații atunci când a decis să se apuce de discursuri motivaționale. Și nu oricum, ci pe contul ei de youtube. Astfel că Bianca a și avut prima sesiune de discursuri motivaționale care a prins la publicul ei de pe youtube.

Discursurile motivaționale pot fi metode pentru cei care au avut parte de suferințe să treacă mai repede peste. Este foarte important ca cel sau cea care ține astfel de speach-uri să aibă experiența de viață, să știe și ceva psihologie, iar speach-urile să fie ancorate în realitate.

Genul acesta de lucruri, cum au fost și cele prin care a trecut Bianca, te pot motiva să îți depășești starea sau te pot prăbuși dacă ești mai slab de înger. În cazul Biancăi se pare că totul a devenit o motivație, așa cum chiar ea recunoaște.

”Pe moment eram deranjată, dar m-a ambiționat să devin mai bună, să îi arăt ce a pierdut, până când nu o să mă mai intereseze. (…) Am început să îmi scriu un jurnal și am hotărât să scriu în fiecare seară despre toate sentimentele pe care le am în acea zi.

La sfârșitul paginii scriu concluzia, «azi îl iubesc» sau «azi nu îl iubesc» pentru că ceea ce postează el îmi influențează foarte mult sentimentele și el știe că sunt destul de schimbătoare, dar ajung să îmi dau seama că tot îl iubesc, și ceea ce fac, fac tot din ciudă. Jurnalul asta o să fie public la un moment dat. Am și zile când nu pot să scriu deloc pentru că mă doare atât de tare ceea ce face”, a declarat Bianca de la Puterea Dragostei la Teo Show.