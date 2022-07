Momentul uimilor trăit de Corina Dănilă în timpul relației cu Peter Imre. Ce s-a întâmplat

Corina Dănilă a trecut printr-un moment trist în timpul relației cu Peter Imre. Celebra vedetă s-a simțit umilită. Aceasta s-a grăbit la un moment dat debusolată și a fost pusă într-o situația jenantă. Bărbatul a mărturisit ce a vrut să îi facă în acele clipe. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi și cum a gestionat femeia întregul scenariu? Fanii ei nu știau acest detaliu despre aceasta.

Corina Dănilă a fost căsătorită, a divorțat, dar a continuat să creadă în iubire și după acest eșec. Vedeta nu a mai fost cerută de nevastă după mariajul cu prezentatorul Valentin Moraru.

Aceasta a mărturisit că la un moment dat a primit un inel în timpul relației cu Peter Imre pe care l-a interpretat ca fiind unul de logodnă. Aceasta chiar a apucat să se laude tuturor cu faptul că ar urma să se căsătorească, dar afaceristul a infirmat totul.

Bărbatul a mărturisit că i-a oferit acest cadou cu ocazia lansării primului ei disc. Scopul nu fusese același la care s-a gândit frumoasa actriță.

“Corinei Danila i-am oferit nu un inel de logodna, ci un inel- cadou cu ocazia lansarii primului ei disc. Scopul nu era o cerere in casatorie, chiar daca acel cadou era un inel”, a povestit apoi Peter Imre, intr-un interviu acordat revistei „Tango”.

Cel din urmă a mărturisit că s-a gândit să îi ia un inel pentru că în cutia de bijuterii de atunci ea avea doar un astfel de accesoriu, așa că l-a luat fără să stea prea mult pe gânduri. Corina a fost foarte entuziasmată și le-a arătat tuturor cadoul. Afaceristul a subliniat că nu a fost vorba despre o cerere în căsătorie.

Cei doi s-au despărțit între timp, iar acum bărbatul și-a găsit fericirea în brațele altei femei. Fanii vedetei au fost surprinși să afle de această confuzie trăită cu ani în urmă de ea.

,,A fost un gest menit sa marcheze un moment foarte important pentru ea. N-a fost in vazul lumii, pentru ca inelul a fost bine ascuns, nevazut de ochii lumii.

Ulterior, in momentul in care Corina a fost intrebata de presa ce-a primit de la Peter, a spus ca a primit un inel. Dar nu a fost o cerere in casatorie”, a declarat afaceristul.